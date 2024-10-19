«Таврида.АРТ» и Минкультуры России открыли новые арт-объекты

Арт-кластер «Таврида» совместно с Минкультуры РФ учредил проект «Коллекция музеев России», согласно которому в арт-кластере будут установлены объекты, созданные в содружестве с крупнейшими отечественными музеями. 19 октября в рамках Зелёного фестиваля были открыты первые арт-объекты в коллаборации с Государственной Третьяковской галереей.

«Таврида» — это уникальное место, где талантливая молодёжь со всей страны может реализовать свой творческий потенциал. Минкультуры России совместно с арт-кластером представляет проект «Коллекции музеев России», который позволит классическому искусству выйти за пределы выставочных залов и ближе познакомит гостей арт-парка с нашим богатым культурным наследием. Сегодня мы представляем первые инсталляции, созданные молодыми художниками в партнёрстве с Третьяковской галереей, а уже в следующем году к проекту присоединятся наш флагманский Музей архитектуры им. Щусева и ГМИИ им. Пушкина», — сообщила директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ Елена Харламова.

19 октября, во время проведения Зелёного фестиваля, сразу две новые инсталляции пополнили арт-парк «Тавриды»: «Посвящение Малевичу» и «Архитектон Малевича». Оба арт-объекта выполнены по мотивам творчества знаменитого русского авангардиста Казимира Малевича и посвящены 145-летию со дня его рождения.

«Третьяковская галерея с радостью объявляет об участии в совместном проекте с Министерством культуры Российской Федерации и арт-кластером «Таврида» — «Коллекции музеев России». Виктор Поляков и Дмитрий Аске создали арт-объекты, вдохновившись художественно-философскими концепциями творчества Каземира Малевича, чьё 145-летие отмечалось в этом году. Проект является продолжением плодотворного сотрудничества с «Тавридой», начатого ещё в прошлом году. Подобные инициативы позволяют решать приоритетные для галереи задачи популяризации культурного наследия и поддержки современного искусства», — сообщила директор Третьяковской галереи Елена Проничева.

Арт-объект «Посвящение Малевичу» художника Дмитрия Аске создан по картине «Женщина с граблями», которая была написана в 1915 году. Она представляет собой силуэт крестьянки, заполненный беспредметными геометризованными элементами, придающими фигуре отвлечённый характер, который не поддаётся однозначной расшифровке. «На меня, как и на многих художников, повлияло искусство Малевича, поэтому я рад, что меня пригласили поучаствовать в этом проекте. Хочу поблагодарить всех организаторов и людей, участвовавших в создании и установке скульптуры», — поделился Дмитрий Аске.

Арт-объект «Архитектон Малевича» разработан современным художником Виктором Поляковым по образу супрематической архитектурной модели, изготовленной в 1927 году. В Третьяковской галерее хранится один из вертикальных архитектонов Малевича. В период их создания Казимир Малевич не писал картины, а вместе с учениками делал из дерева и гипса архитектурные модели зданий и монументов, не предназначенные для практических целей. «Формообразование объекта внешне схоже с макетом Казимира Малевича. Благодаря использованию множества зеркальных поверхностей и интегрированных световых элементов органично переосмысляется наследие великого авангардиста», — рассказал художник, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Виктор Поляков.

Оба арт-объекта созданы и установлены в рамках проекта «Коллекция музеев России» в партнёрстве с Государственной Третьяковской галереей. Согласно проекту, в арт-кластере будут появляться объекты, созданные в содружестве с крупнейшими отечественными музеями. Соответствующее соглашение было подписано на Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» с директором Департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Еленой Харламовой. Установленные 19 октября первые арт-объекты открыли коллекцию, которая ежегодно будет пополняться новыми инсталляциями по всей территории набережной Вдохновения.