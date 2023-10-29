Школа masters совместно с петербургской галереей MYTH представили персональную выставку Вадима Михайлова «Рисуй цветы».

«В ноябре школе masters на Патриарших прудах исполняется год. Мы благодарим всех, кто был с нами, проходил наши курсы, ездил в арт-поездки, посещал экскурсии и лекции. Символично мы решили отметить год совместной выставкой с галереей MYTH, ведь с ними мы открывали выставочную программу год назад», — отметила основательница школы masters Полина Бондарева приветствуя гостей.

Работы художника созданы в технике сграффито — автор с помощью лезвия или шила выцарапывает изображения на найденных объектах, будь то мебель, скатерть или советский ковер. Этот подход отсылает нас к знакомому всем «народному» граффити — процарапанным рисункам и надписям в обычных парадных.

Обычно ковры покрыты смесью грунта, краски и левкаса лишь наполовину. Как говорит Вадим, в работах важна память, и он делает все, чтобы ее сохранить. Он вытаскивает вещи из бытового небытия и делает из них произведения искусства.

Процарапанные рисунки сюжетно просты. Вадим изображает предметный мир с саркастическим или даже гротескным смещением: бесконечно длинные ногти, сшитые чучела зайцев или спящую на костях голову. Помимо мира вещей художник воспроизводит мир фантазий, кишащий самыми разными персонажами из мифов, сказок, детских книжек про Юрский период, Библии, апокрифов, мультфильмов, — они переплетаются, сливаются, изгоняются из Рая и парят в черной пустоте.

Работы Вадима Михайлова находятся в коллекции музея современного искусства PERMM (Пермь), Limonov Art Foundation (Санкт-Петербург), а также в частных российских и зарубежных коллекциях. Художник входит в состав арт-группы Север-7, нашумевшего экспериментального объединения художников Санкт-Петербурга.

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