Художник-волшебник: к 90-летию художника-иллюстратора Эрика Владимировича Булатова

Он с детства знал, что будет художником, и ни разу в жизни не изменил этому призванию. В своих работах он размышлял о сути живописи и границах искусства, мастерски соединял правду и вымысел, провозглашал свободу в жизни и творчестве. Его картины стали библией для поклонников соц-арта и поставангарда, однако ещё больше счастья он принёс детям, став одним из лучших советских иллюстраторов детской книги. Его имя – Эрик Владимирович Булатов, и 5 сентября ему исполняется 90 лет.

Художественные принципы

Эрик Булатов родился 5 сентября 1933 года в Свердловске. Рисовал с детства: по словам самого художника, в этом не было ничего удивительного – многие дети рисуют – но отец мальчика решил, что Эрик будет художником. Так и получилось: когда пришло время определяться с профессией, вопрос, кем быть, перед Эриком не стоял. Родители поддержали увлечение сына и его выбор профессии. Сначала Булатов попал в кружок рисования, работающий в Доме пионеров, а после – сразу в третий класс художественной школы. Там Эрик и познакомился с художником Олегом Васильевым, который стал его соавтором на долгие годы. Их дружба и сотрудничество продлились почти тридцать лет. Оба художника закончили Художественный институт имени В.И. Сурикова.

Самобытный, местами гротескный стиль Булатова был очень необычным для советской действительности. Художник соединил модернизм с поставангардизмом, нежные натуралистические пейзажи – с кричащими плакатными символами, сатиру – с глубокими и точными размышлениями о жизни и красоте, искусстве и свободе. Он часто экспериментировал, соединял то, что казалось несоединимым и всегда выходил за пределы – картины или общества. Именно в этом и заключается свобода для Эрика Булатова. Художник твердо отстаивал свою точку зрения и не боялся идти своим путём, но был одновременно тонко чувствующим человеком и великим романтиком.

Воплощение сказки

С 1959 года Эрик Булатов рисовал иллюстрации для детских книг, как и многие другие талантливые художники-авангардисты. Но занятие, которое сначала казалось побегом от советской действительности, вскоре стало призванием: вместе с соавтором Олегом Васильевым они стали одними из легендарных художников издательства «Малыш». Сейчас иллюстрации Булатова к детским книгам ценят так же, как и его картины, выставленные в лучших галереях современного искусства по всему миру. За них борются коллекционеры и ценители живописи. Многие взрослые выросли на книгах с иллюстрациями Булатова и Васильева, а теперь эти сказки завораживают и влюбляют в рисование и чтение их детей.

Булатов и Васильев создали совершенно нового самостоятельного художника, манера письма которого не была похожа на творческий почерк ни одного из них – но этот новый художник взял что-то и от Булатова, и от Васильева. Эрик Булатов считал, что в детской книге особое значение имеет оформление, поэтому художники с большим вниманием подходили к детализации: украшали колонцифры, разрабатывали необычные шрифты, прорисовывали изящный орнамент. При этом Васильев, как правило, подбирал цветовую гамму, а Булатов занимался непосредственно рисованием. Полгода они работали над книжными иллюстрациями, а остальное время посвящали личным проектам. Переключались легко: уходили с палатками в лес на несколько дней или неделю, и возвращались отдохнувшими и полными сил.

Главным художником «Малыша» в тот период был Евгений Михайлович Рачев, который к Булатову и Васильеву относился очень хорошо: они всё делали добросовестно, никогда не подводили по срокам. Рачев ввёл их в художественный совет, и они даже получили право просить тексты, которые хотели проиллюстрировать – это называлось «творческая заявка». Первой книгой, которую художники попросили, была «Красная шапочка». После этого Евгений Михайлович Рачев позволил творческому дуэту выбирать книги, и они проиллюстрировали почти все сказки Шарля Перро. А вот с государственными наградами не складывалось: Булатов и Васильев не рисовали ради званий или дипломов.

За годы совместной работы художники проиллюстрировали более ста книг для детей, меняя темы и стиль рисования. Среди них – произведения братьев Гримм, Сельмы Лагерлёф и Ханса Кристиана Андерсена, Виталия Бианки, Валентина Катаева и многих других. Художники приглашали ребёнка в свой особый сказочный мир, не расположенный на картах, но неизменно реальный. Их принцессы светлы и воздушны, ведьмы – опасны, принцы – благородны. У Золушки длинные волосы, золотые, как её душа, а за спиной феи-крёстной распахивается плащ-крылья, похожий на звёздное небо. Добрые феи в «Спящей красавице» напоминают прекрасных хрустальных стрекоз. Кот в сапогах необычно чёрен, но по-прежнему находчив. Рисунки Булатова и Васильева не относятся к какому-то конкретному месту или времени, но они всегда правдивы и волшебны.

«Ребёнок чувствует, какая сказка настоящая, а какая фальшивая. И также ребёнок точно знает, каким должен быть настоящий замок, какими должны быть настоящие принц и принцесса… всё должно быть настоящее в каком-то детском смысле, и это не связано с исторической точностью. Поэтому мы всегда перемешивали времена – в одеждах, интерьерах. А потом выяснилось, что действительно попали», – говорит Эрик Булатов.

Булатов среди «сказочных» рисунков особо выделяет иллюстрации к «Золушке» Перро, «Диким лебедям» Андерсена, «Бабушке Вьюге» братьев Гримм. И сборник «Путешествие в сказку», где собраны сказки со всех концов земли. Булатов и Васильев ловили образы и находили для них форму. Иногда на то, чтобы воплотить фантазию на бумаге, уходило несколько лет, но результат всегда стоил того. Художники делали настоящие магические книги с необычными шрифтами, причудливым орнаментом, сказочной атмосферой и истинным волшебством.

Волшебство на бумаге

Специально к 90-летнему юбилею Эрика Булатова редакция «Малыш» издательства АСТ выпустила сборник «Большая книга стихов, сказок и рассказов в рис. Э. Булатова и О. Васильева». В книгу вошли сказки разных народов и лучшие произведения писателей и поэтов XX века: А. Барто, В. Берестова, В. Катаева, Г. Цыферова, Бориса Заходера и многих других. Особенность этого сборника – иллюстрации Эрика Булатова и Олега Васильева, как знаменитые, так и те, которые не публиковались десятилетиями. Например, иллюстрации к сказкам В. Берестова издаются впервые с 1966 г., к стихотворениям Т. Белозёрова – с 1984 г., русской народной сказке «Петушок и бобовое зёрнышко» — с 1988 г.

А сборник «Кот в сапогах. Сказки самых известных сказочников» подарит веру в волшебство. Открыв эту книгу, ребёнок прочитает произведения великих сказочников: Шарля Перро, Братьев Гримм, Ханса Кристиана Андерсена. Принцы и принцессы, колдуны и говорящие животные оживают на рисунках Булатова и Васильева: ребёнок рассмотрит шрифты, узоры и детали, поразится необычным образам давно знакомых персонажей и поверит в волшебство.

Рисунки Эрика Булатова ценят как коллекционеры живописи, так и читатели книг. Его произведения выставлены в музеях и художественных галереях всего мира, они завораживают и влюбляют в сказки и книги взрослых и детей. Художнику удалось соединить правду с фантазией, оживить волшебство на бумаге и всегда идти собственным путем. И теперь, открыв книги с иллюстрациями Булатова, дети и взрослые тоже верят в волшебство – благодаря ему.

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