В РАХ состоялся Круглый стол «Дом-музей Зураба Церетели в Переделкино: Смысл творчества и взгляд в историю»

18 января 2024 года в Белом зале Российской академии художеств состоялся Круглый стол «Дом-музей Зураба Церетели в Переделкине: Смысл творчества и взгляд в историю», организованный Отделением искусствознания и художественной критики РАХ к 90-летию автора.

Научное заседание было посвящено творчеству и художественным открытиям Народного художника России, Президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели, которые с наибольшей силой воплотились в созданном им доме-музее в легендарном поселке Переделкино. Более полувека имя это мастера находится в центре внимания художественной общественности, широкой публики, средств массовой информации. Долгий и яркий в путь в искусстве, который активно продолжается и сегодня, обусловил факт того, что именно в творчестве этого художника сегодня находят отражение ключевые проблемы, которые затронули отечественное искусство на рубеже XX-XXI веков.

В нём приняли участие академики и члены-корреспонденты Российской академии художеств, члены Президиума РАХ, сотрудники Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств РАХ, художники и искусствоведы.

Фото – Виктор БЕРЁЗКИН, пресс-служба РАХ