В России будет создана антология переводов произведений Сергея Есенина на национальные языки

В 2025 году будет создана антология переводов произведений Сергея Есенина на национальные языки народов России «Страна поэта». Презентация проекта прошла 6 июня на книжном фестивале «Красная площадь». Участие в сборе переводов принимают писатели, поэты, носители национальных языков из большинства регионов страны. Проект приурочен к 130-летию со дня рождения Есенина.

«Прочтение произведений Есенина на разных языках, помимо популяризации русской литературы, напоминает об уникальности национального состава нашей страны и создает мост между языками и культурами народов России. Это не только расширяет возможности восприятия творчества классиков, но и становится важным шагом в сохранении и развитии родных языков», – отметил инициатор проекта, писатель, поэт Александр Вулых.

Предложить перевод произведения Сергея Есенина может любой желающий на сайте проекта stranapoeta.ru. Также пользователи платформы ВКонтакте смогут услышать, как звучат стихотворения поэта на разных языках – в сообществе проекта vk.com/stranapoeta будут опубликованы видеоролики, в которых артисты, представители коренных малых народов, преподаватели и хранители языков прочут любимые произведения.