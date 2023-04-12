Новый фильм Шарлотты Уэллс, номинированный на премию «Оскар»

В онлайн-кинотеатре KION 16 апреля состоится премьера мелодрамы «Солнце мое» Шарлотты Уэллс, одного из фаворитов прошлого года. Дебютантка Уэллс сняла автобиографичное кино о последнем отдыхе с отцом на турецком курорте, полном многозначительных взглядов и недосказанных слов. Главные роли исполнили Пол Мескаль и Фрэнки Корио. Картина Шарлотты Уэллс будет доступна подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 16 апреля.

11-летняя Софи отдыхает с 30-летним отцом Калумом в Турции, у него скоро день рождения, который он решил отметить наедине с дочерью. Калум разведен, девочку воспитывает мать, поэтому эти несколько дней на курорте — редкая возможность встретиться и провести время вместе. Они ничем особым не занимаются, купаются в бассейне, ходят вечерами на дискотеки, вот только атмосферу обыденности периодически разрушают тревожные моменты. Оказывается, что мужчина все еще любит бывшую жену и комплексует по поводу своего финансового положения.

Шарлотта Уэллс — шотландский режиссер, выпускница Королевского колледжа Лондона и Оксфорда. «Солнце мое» тематически продолжает ее короткометражный дебют «Вторник» (2015), получивший британскую премию BAFTA. Второй короткий метр автора «Круги» (2016) отличился специальным упоминанием жюри американского кинофестиваля South by Southwest.

«Солнце мое» впервые презентовали на Каннском кинофестивале в конкурсной программе «Неделя критики», где фильм завоевал приз «Французское касание» за яркий дебют. Затем кино показали на десятках самых престижных смотрах, в том числе в Карловых Варах, Торонто, Роттердаме, Гётерборге, Пусане и Ньй-Йорке.

После успешных фестивальных показов «Солнце мое» номинировали на главные премии мира: Independent Spirit Awards, BAFTA (приз за лучший дебют), European Film Awards, British Independent Film Awards (приз за лучший монтаж) и так далее. Пиком для фильма стала номинация на премию «Оскар-2023» в категории «лучшая мужская роль».

Роли в фильме исполнили Пол Мескаль («Нормальные люди»), Фрэнки Корио, Селия Роулсон-Холл, Салли Мессэм и Айс Парлак.

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