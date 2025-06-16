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«В списках не значился»: Дмитрий Певцов и Государственный Кремлевский оркестр представили знаковую патриотическую литературно-музыкальную композицию

editor
By editor
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государственный кремлевский оркестр и дмитрий певцов

Мировая премьера инновационного литературно-музыкального проекта «В списках не значился» состоялась в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 10 июня 2025 года. Масштабное патриотическое событие, в основу которого легла бессмертная повесть Бориса Васильева о Великой Отечественной войне, посетили ценители русской культуры со всей страны.

Главными звездами вечера стали чтец – народный артист России Дмитрий Певцов – и Государственный Кремлевский оркестр под руководством Константина Чудовского. Все пространство Светлановского зала заполнилось классической музыкой Сергея Прокофьева, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Феликса Мендельсона и Георгия Свиридова, идеально перекликающейся с чувствами главного героя.

– Мощный актерский талант и один из ярчайших оркестров страны объединились, чтобы рассказать проникновенную историю о борьбе за Родину и личное счастье, – рассказал корреспонденту «ИнтерМедиа» автор сценария, музыкальный редактор, кандидат искусствоведения Константин Рычков.

Фоном для действа стал эксклюзивный видеоконтент, созданный на основе реальных исторических документов. Его мрачная правдивость придала повести особый эмоциональный заряд.

– Несмотря на проверенную временем основу, он свеж и пронзительно актуален. Это история простого русского солдата, который никогда не сдается. Я счастлив стать частью такого проекта, – рассказал Дмитрий Певцов на премьере.

Сюжет повести «В списках не значился» разворачивается в начале Великой Отечественной войны в осажденной Брестской крепости. Главный герой — лейтенант Николай Плужников — приезжает в Брест перед самым началом войны и не успевает явиться в часть с рапортом о прибытии. Так он не попадает в списки боевого состава. В центре сюжета — история его борьбы за жизнь и за Родину, его любовь и переживания о сложнейшем выборе, который иногда приходится совершать.

Организатором мероприятия выступил Общественно полезный Фонд содействия организациям образования и культуры «Кремлёвский».

сергей-перешивкин

– С Государственным Кремлевским оркестром мы делаем уже не первый совместный проект. Когда встал вопрос о конкретно этом проекте, мы без раздумий подхватили эту идею, профинансировали ее, подключили других неравнодушных людей, которые также внесли свой вклад. Очень приятно, что такие люди, настоящие герои культуры появляются в нашем обществе, и было бы замечательно, если бы их становилось еще больше, – отметил директор фонда Сергей Перешивкин (на фото).

Проект осуществлен при поддержке мецената и благотворителя Николая Шилина.

Фотографы: Алина ХАЧАТУРОВА, Михаил БРАЦИЛО

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