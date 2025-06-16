Чемпионом «Арт-футбола 2025» стала команда из Аргентины

В Москве завершился юбилейный, десятый по счету, юбилейный футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол 2025», проходивший с 7 по 15 июня. В заключительный день турнира российская команда артистов «Старко» уступила сборной Перу со счетом 4-3 в матче за девятое место, заняв итоговое 10-е место из 16.

По словам Юрия Давыдова, лидера группы «Зодчие» и главного организатора, не стоит расстраиваться из-за поражения. Триумфатором футбольной части фестиваля стала команда из Аргентины, которая также победила в номинации «лучшая группа» в концертной программе. Венгрия и Сербия заняли второе и третье места соответственно в футбольном турнире.

Параллельно с футбольными матчами проходили вечерние концерты в КЗ «Измайлово», где международное жюри оценивало выступления участников. Виктор Гусев, спортивный комментатор, объявил результаты после сольного выступления Валерия Сюткина и концерта «Сборной мира». Россия победила в номинации «лучшая песня» и получила «серебро» за «лучшего певца».

Среди других победителей в музыкальных номинациях: Перу (бронза за «лучшего диджея», серебро за «лучшее оригинальное представление»), Турция (золото за «лучшую концертную программу», серебро за «лучшего диджея»), Сербия (золото за «лучшего диджея»), Южная Корея (бронза за «оригинальное представление», бронза за «лучшую концертную программу»). Грузия получила золото за «лучшую оригинальную программу» и бронзу за «лучшего певца». Азербайджан, Казахстан и Парагвай были отмечены за «лучшую инструментальную композицию». Беларусь и Япония получили награды за «лучшую группу» и «лучшую программу» соответственно. Венгрия и Иран получили награды за «лучшую песню». Гран-при и золото в номинации «лучший певец» достались Кыргызстану.

Завершился вечер глубоко за полночь. Наутро Юрий Давыдов получил трогательное послание от одного из участников команды «Интер», израильского графического дизайнера Ади Корена, который не первый год приезжает на «Арт-футбол»:

«В жизни бывают моменты, — написал он, — когда слова кажутся слишком малыми по сравнению с масштабом щедрости, любви и видения, которые ты приносишь в этот мир. Фестиваль «Арт-футбол» — это гораздо больше, чем просто событие. Это мечта, которую ты воплотил в реальность. Это мост между культурами, сердцами, между искусством и футболом, и, прежде всего — между людьми. И всё это, благодаря тебе. Благодаря твоему огромному сердцу, несгибаемому духу и вере в то, что путь любви, творчества и игры в футбол — это путь, соединяющий народы, души и создающий лучшее будущее. Благодарен тебе за возможность, за объятия, за путь, который ты прокладываешь для всех нас. Пусть он продолжается ещё много лет во имя культуры, братства и веры в добро».

Юрий Давыдов заверил, что и в следующем году международный футбольно-музыкальный праздник «Арт-футбол» обязательно состоится. И в нем примут участие еще больше команд, чем в этом году.

Футбольные награды распределились так:

Лучший вратарь — Ласло Суч (Венгрия).

Лучший игрок — Мариано Сапетти (Аргентина).

Лучший нападающий — Абиль Байгазиев (Кыргызстан).

Лучший бомбардир — Ба Юнриоль (Южная Корея).

Лучший полузащитник — Михаил Колбенев (Беларусь).

Лучший защитник — Ансат Дилбадай (Казахстан).

Итоги фестиваля подвели хоровым исполнением песни «Подмосковные вечера».