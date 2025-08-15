VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыки«Возвращаю себя»: Олеся Родина выпустила новый трек

«Возвращаю себя»: Олеся Родина выпустила новый трек

editor
By editor
93
олеся родина возвращаю себя

Трек «Возвращаю себя» втягивает в атмосферу холодного, но решительного переосмысления. Здесь нет громких драматических всплесков — эмоция подаётся контролируемо, но глубоко.

Поп-рок баллада с плотной, но аккуратно дозированной электроникой. В куплетах инструментал чуть разрежен, чтобы оставить место голосу; в припевах — добавляются новые слои, усиливая контраст. Бридж создаёт паузу и «втягивание» перед финальной кульминацией, где вся палитра раскрывается полностью.

Главный акцент — уверенная, поставленная подача с чёткой дикцией и выразительной атакой. Вначале он теплее и чуть мягче, будто рассказ тихо делится только с одним слушателем. Но потом голос расправляется, становится шире, полнее, словно в нём появляется дополнительный свет. В интонациях есть и усталость от пережитого, и твёрдое решение двигаться дальше, а лёгкое эхо и простор вокруг придают словам ощущение открытого, честного воздуха.

Повторяющийся образ «сквозняков внутри» и метафоры воды, земли, осенних листьев — это не просто поэтические детали, а встроенные в звук символы: холод и пустота подчёркнуты эффектами, а свет лампад и тепло воспоминаний — мягкими гармоническими слоями. Трек движется от состояния утраты к внутреннему возвращению себя, что отражено и в названии, и в музыкальной динамике.

«Возвращаю себя» — это выстроенная, эмоционально насыщенная композиция. Она звучит современно, сбалансировано и убедительно, при этом остаётся личной по тону. Сильная работа в плане сочетания продакшена, вокала и текстовой образности.

Предыдущая статья
Не только русский романс

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru