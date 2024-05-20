В столице завершилась IV Московская неделя интерьера и дизайна

В этот раз в выставке приняли участие 985 компаний, в том числе более 40 международных. За 4 дня Московскую неделю интерьера и дизайна посетили рекордные 230 тысяч человек.

Московская неделя интерьера и дизайна традиционно стала коммуникационной площадкой для обмена опытом между российскими производителями и международными экспертами индустрии дизайна. Кроме того, выставка дает возможность новым компаниям заявить о себе, показать свои достижения общественности, найти новых клиентов среди москвичей, гостей столицы и международных партнеров.

Так, на выставке было заключено 12 соглашений о сотрудничестве на сумму более 13,8 млрд рублей, как между российскими компаниями, так и с зарубежными. В этом году в центре деловой программы выставки был приезд представителей международных компаний-импортеров – Московскую неделю интерьера и дизайна посетили 42 байера из 6 стран. Это позволило российским производителям открыть новые каналы для экспорта мебели и декора в Египет, Алжир, Марокко, Саудовскую Аравию, Индию и Турцию.

Центральным событием деловой программы стала B2B-сессия «Unlocking Opportunities: изучение спроса на мебель и предметы интерьера в Индии», объединившая байеров, дизайнеров, независимых экспертов отрасли, а также более 50 отечественных компаний. Представители индустрии обсудили бизнес-модели и стратегии выхода на международные рынки, а также обозначили основные направления и возможности сотрудничества с индийскими экспортерами.

Московская неделя интерьера и дизайна стала отличным инструментом для привлечения новых клиентов – бренды и дизайнеры продали товары на сумму более 11 млн рублей. В этом году у посетителей выставки была возможность покупать понравившиеся мебель и декор прямо на стендах экспонентов и шоуруме проекта «Сделано в Москве», где был представлен один из вариантов интерьерных решений — квартира, полностью обставленная мебелью и декором от московских компаний. Проект объединяет более 5000 перспективных московских производителей мебели и декора.

Выставка продолжает притягивать мировых экспертов для обмена опытом и открытого диалога между профессионалами индустрии по всему миру. В этом году на Московской неделе интерьера и дизайна выступил главный архитектор Akon City, Хуссейн Бакри, который проектирует город будущего в Сенегале по образу Ваканды из вселенной всемирно известных комиксов. Участница рейтинга топ-25 дизайнеров по версии Do-school (Германия) Кавита Чаудари рассказала про разработку интерьера для звезд и об опыте участия в Dubai Design Week.

Про свои новые амбициозные проекты и самые удачные креативные решения рассказали эксперты из США и ОАЭ. БиСи Бирман (США) поделился опытом внедрения в проекты дополненной реальности, Паллави Дин (ОАЭ) рассказала про свой путь к успеху и смелые решения для начинающих дизайнеров, а Джуд ЛеБлан (США) дал советы, как задавать тренды и создавать уникальные предметы интерьера.

Жители Москвы и гости столицы поучаствовали в активностях выставки: посетили мастер-классы от профессионалов индустрии дизайна, проверили материалы на прочность в краш-тест зоне, поучаствовали в иммерсивном шоу и розыгрыше сертификатов на ремонт, танцевали под любимые хиты на концерте Сергея Лазарева.