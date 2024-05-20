РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUПроект из Калининградской области вышел в финал национальной премии «Хрустальный компас»

Проект из Калининградской области вышел в финал национальной премии «Хрустальный компас»

editor
By editor
57
хрустальный компас

Экспертный совет национальной премии «Хрустальный компас» определил финалистов конкурса на заседании в Штаб-квартире Русского географического общества в Москве. В их число вошел проект из Калининградской области, а также другие представители России, Азербайджана, Индии, Франции, Казахстана, Сербии, Кыргызстана. Имена победителей станут известны на XI-XII торжественной церемонии вручения наград.

В номинации «Лучший региональный проект» отмечен проект Музея-заповедника «Музей Мирового океана», фонда «Морское наследие Отечества» и Калининградского областного отделения Русского географического общества «Создание подводного парка «Янтарный» в Калининградской области».

Заветные статуэтки из хрусталя и серебра получат авторы выдающихся достижений и уникальных проектов в области географии, экологии и сохранения природного и историко-культурного наследия в 10 номинациях. Имена девяти победителей определят члены экспертного совета премии. 10-го — в номинации «Признание общественности» — выявили результаты народного голосования, проходившего на официальном сайте проекта. В выборе лучшего проекта приняли участие более 230 тыс. человек. «Географический „Оскар“» вручат Бошко Козарски за его документальный сериал о путешествиях по России «Культуриста» («Культурный турист»). За него отдали свои голоса почти 28 тыс. человек.

Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества. В этом году она проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнером премии выступает компания ОТЭКО, партнером по стилю — Indever. За 12 лет на соискание премии поступило более 4300 проектов и достижений из 48 стран мира. В специальной номинации «Признание общественности», где лауреатов определяют путем интернет-голосования, свои предпочтения выразили почти 2,8 млн. человек. Среди лауреатов премии и обладателей заветной хрустальной статуэтки прошлых лет — российский путешественник Федор Конюхов и шведский исследователь Фредерик Паулсен, французский писатель Жан Луи Гуро и австралийский фотограф Рэй Коллинз. Московский государственный университет имени Ломоносова и Институт гляциологии и экогеографии Университета Ланьчжоу, Институт географии РАН и Швейцарский полярный институт, ПАО «КамАЗ», концерн «Росэнергоатом» и National Geographic Society, а также многие другие.

Фото – Краснодарское отделение РГО

Предыдущая статья
В столице завершилась IV Московская неделя интерьера и дизайна
Следующая статья
Выставка Натальи Ушаковой «Молодо-зелено» воплотила бунт против агрессии пластикового мира

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru