Проект из Калининградской области вышел в финал национальной премии «Хрустальный компас»

Экспертный совет национальной премии «Хрустальный компас» определил финалистов конкурса на заседании в Штаб-квартире Русского географического общества в Москве. В их число вошел проект из Калининградской области, а также другие представители России, Азербайджана, Индии, Франции, Казахстана, Сербии, Кыргызстана. Имена победителей станут известны на XI-XII торжественной церемонии вручения наград.

В номинации «Лучший региональный проект» отмечен проект Музея-заповедника «Музей Мирового океана», фонда «Морское наследие Отечества» и Калининградского областного отделения Русского географического общества «Создание подводного парка «Янтарный» в Калининградской области».

Заветные статуэтки из хрусталя и серебра получат авторы выдающихся достижений и уникальных проектов в области географии, экологии и сохранения природного и историко-культурного наследия в 10 номинациях. Имена девяти победителей определят члены экспертного совета премии. 10-го — в номинации «Признание общественности» — выявили результаты народного голосования, проходившего на официальном сайте проекта. В выборе лучшего проекта приняли участие более 230 тыс. человек. «Географический „Оскар“» вручат Бошко Козарски за его документальный сериал о путешествиях по России «Культуриста» («Культурный турист»). За него отдали свои голоса почти 28 тыс. человек.

Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества. В этом году она проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнером премии выступает компания ОТЭКО, партнером по стилю — Indever. За 12 лет на соискание премии поступило более 4300 проектов и достижений из 48 стран мира. В специальной номинации «Признание общественности», где лауреатов определяют путем интернет-голосования, свои предпочтения выразили почти 2,8 млн. человек. Среди лауреатов премии и обладателей заветной хрустальной статуэтки прошлых лет — российский путешественник Федор Конюхов и шведский исследователь Фредерик Паулсен, французский писатель Жан Луи Гуро и австралийский фотограф Рэй Коллинз. Московский государственный университет имени Ломоносова и Институт гляциологии и экогеографии Университета Ланьчжоу, Институт географии РАН и Швейцарский полярный институт, ПАО «КамАЗ», концерн «Росэнергоатом» и National Geographic Society, а также многие другие.

Фото – Краснодарское отделение РГО