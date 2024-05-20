В Москве завершился форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд»

С 17-19 мая в Москве проходил форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». В программе фестиваля семь спектаклей и пять арт-проектов, создатели которых говорят со зрителями об инклюзии, жизни уязвимых групп людей, поднимают непростые вопросы, актуальные для современного общества.

На протяжении трех дней зрители могли посмотреть семь спектаклей и пять арт-проектов из разных российских городов. Главной площадкой фестиваля стал Электротеатр Станиславский, также показы прошли в Музее Москвы и Музее истории ГУЛАГа. Постановки затронули темы жизни ребенка с ментальными особенностями в современном мире, инклюзии, онкологии, сохранения памяти о репрессиях через личные истории, а также о человеке с ВИЧ-положительным статусом.

«Основная ценность фестиваля — в обмене энергией, стирании границ и кривых взглядов, преодолении недопонимания, а также в возможности посмотреть на искусство с другой стороны и немного изменить свой собственный угол зрения. Я очень рада, что все участники и организаторы вдохновились постановками и получили колоссальные эмоции и энергию, которая, как я надеюсь, вдохновит их на новые проекты и еще долго будет сопровождать их в творчестве», – подчеркнула Наталья Соколова, исполнительный директор Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

Все спектакли программы адаптированы для людей с нарушением слуха и зрения и сопровождались тифлокомментированием и переводом на русский жестовый язык. Незрячие люди смотрели постановки через приложение «Особый взгляд» с новой функцией прямого тифлокомментирования. Мероприятия фестиваля посетили более 1300 зрителей офлайн, а количество онлайн-просмотров составило более 10 тысяч.

«Самое главное — вывести социальный театр и его повестку далеко за стены постановочного процесса, показать актуальную проблематику для огромного количества людей. И мне кажется, нам это удалось: в этом году мы получили более 250 заявок из 46 регионов страны, а места на все спектакли были раскуплены. Я надеюсь, что фестиваль и в дальнейшем будет развиваться, а количество постановок и вовлеченных регионов – расти», — сказал заместитель руководителя программы «Особый взгляд» Владимир Плехов.

В этом году форум-фестиваль впервые опубликовал лонг-лист: спектакли и проекты, отмеченные кураторами и организаторами проекта. В него вошли 30 спектаклей из 15 российских городов.

На фестивале были показаны спектакли из Нягани, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Казани, Санкт-Петербурга и Москвы, а зрители приехали со всей России, чтобы вдохновиться постановками и получить новые смыслы.

«Я приехала из Казани, чтобы сыграть спектакль «Смена формата». Его мы поставили год назад, в нем играют четыре человека с инвалидностью. Он очень необычный, зрители могли свободно перемещаться по площадке, посетить домик и попить чай, переодеться в яркое. В этом спектакле мы ищем новые смыслы и импульсы и передаем их зрителю. Одна из главных ценностей фестиваля заключается в том, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья почувствовали себя более реализованными в жизни, чтобы они ходили на спектакли, перформансы, экскурсии и имели полную свободу действий. И мы нашим примером показываем, что это возможно», — сказала Айгуль Исмагилова, актриса театральной площадки MON.

Кроме театральных показов форум-фестиваль включает ещё две программы. Междисциплинарная программа объединила арт-проекты разных форм, связанные темой коммуникации. В образовательной программе, которая проходила с 12 по 17 мая, приняли участие 25 режиссёров, актёров, участников и организаторов социокультурных проектов из разных российских городов. Партнёром образовательной программы выступил Дом творчества «Переделкино». А конечным проектом стала театральная лаборатория и совместный перформанс участников.

«Я подал заявку и не думал, что попаду на фестиваль, для меня это очень далекая тема, но меня выбрали и это было неожиданно. Находясь здесь, я понял, что нет такого: социальный театр/не социальный театр, — мы в первую очередь изучаем здесь человека и это самое важное. В этом году на образовательной программе все участники делились своими мастер-классами, опытом – это очень здорово. И именно этот полученный опыт дал мне импульс что-то сделать у себя в Якутии и вдохновил на новые идеи и мысли», — Михаил Гончаров, актер из Якутии.

Междисциплинарная программа Форума-фестиваля собрала арт-проекты разных форм, объединенные темой коммуникации. Современные художники с разным опытом поднимали в своих работах темы взаимоотношения ребенка и отца, изменения языка и утраты прежних значений слов, рассказывали об особенностях восприятия мира слабослышащих человеком и пр. «В этой программе мы ушли от работы с группами и сосредоточились на отдельных людях и их переживаниях. Получилось, что в центре программы, как и в центре всего фестиваля – человек и его отношение с внешним миром», – подчеркнула куратор междисциплинарной программы Полина Кардымон.

Отметим, что организаторами проекта на протяжении 5 лет выступают Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд» и Центр творческих проектов «Инклюзион» при участии Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Форум-фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ.