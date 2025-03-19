Киноязык AI: возврат к безграничным возможностям визуального искусства

Интервью с автором сценария и режиссером кинопроекта «Ковчег Апокалипсиса» Сергеем Дементьевым.

— В ряде стран уже объявлено о запуске в производство полнометражных фильмов в соавторстве с искусственным интеллектом. Вы также готовитесь к производству. Чем отличается Ваш подход?

— Без лишней скромности — фундаментальной основательностью. Я полжизни ждал момента когда технологии дорастут до того, чтобы я смог наконец говорить своим киноязыком, реализовав этот проект — только спустя 27 лет пришло его время. Киноязык всегда меняется с изменением социально-политического и цивилизационного контекстов. О неминуемости грядущих перемен я понимал уже лет пятнадцать назад.

— В чем Вы видите главные влияющие на подобного рода изменения перемены в мире?

— Узловая причина MAGA-революции — необходимость религиозного сознания при работе с AI. Верные ответы на первичные «программные» вопросы AI дает лишь религиозность, а неверные уже в тестах ввергают мир в хаос, не позволяя войти в будущее, оставляя на задворках истории. Опубликованная 20 февраля книга-манифест «Технологическая республика» генерального директора Palantir, разработчика AI, ПО и наступательных систем вооружений, Алекса Карпа как раз об этом. Для глобалистов-«леваков» как признает от лица Кремнивой Долины Карп, «даже слабое присутствие подлинной религии […] воспринимается как реликт доиндустриальной эпохи».

— И как все же это связано с кинематографом?

— Напрямую. Начавшийся переход мира в цифровую роботизированную эпоху предопределяет смену киноязыка с «аналогового» на язык AI. При этом AI киноязык не примет формального переноса театрального киноязыка 20 века, попытками которого сегодня увлечены кажется все AI проекты в мире кроме нашего.

Я убежден, что полнометражными такие попытки вероятно никогда не станут поскольку не удастся полностью синхронизировать речь AI моделей с речью прототипов, отчего такие фильмы просто не будут выпущены. Именно поэтому первый в мире полнометражный фильм в соавторстве с искусственным интеллектом более чем вероятно будет русским.

— В чем именно на Ваш взгляд главное отличие киноязыка AI?

— Киноязык AI не требует слов, возвращая индустрию к безграничным возможностям кино как визуального, а не театрального вида искусства. «Чем меньше в кино нужно слов, тем больше в нем искусства» услышал я на первом занятии по сценарному мастерству на режиссерском факультете авторского фильма ВИППК при Госкино в середине 90-х. В нашем проекте звучит лишь одно слово из уст главного героя, «Отец!»

— Ваш проект глубоко религиозен. Вы пояснили зависимость киноязыка AI от перехода мира в цифровую роботизированную эпоху и ее религиозную обусловленность. Вы полагаете, что в мире в связи с этим неминуем религиозный ренессанс, что отразится и в формах и языке искусства?

— Прежде всего я должен сказать, что прогрессизм любого толка за 900 лет до Рождества Христова (да, и атеизм и агностицизм вовсе не плоды «прогресса», но существовали и 2925 лет тому назад) дважды разбил главный автор мирового искусства, Царь Давид, обращаясь и к нам, ясно утверждая нелинейность духовного пути человечества: «рече безумен в сердце своем: несть Бог» (Пс. 13:1; Пс. 52:2). Как говорится, «прииди и виждь».

Но хотел бы обратить Ваше внимание на другой аспект.

Существующие графические AI Luma, Kling, SkyReels, Runway, Sora, Pika, Krea, Hailuo, Google VEO 2 и т.д. — чужестранные, что создает сложности в восприятии ими русского контекста, русских визуальных образов, русских смыслов. В реализации нашего проекта примут участие лучшие отечественные AI художники и AI видеографы. В работе кроме обучающих AI первообразов будут использоваться так называемые «промты» (намёки, подсказки, побуждения, команды). Но ведь все они ложатся на некое в той или иной мере кем-то вспаханное поле…

— Вы считаете, России нужен свой графический AI?

— Нам как можно скорее необходимо сделать русские AI во всех областях применения: каждый из них должен освоить практически весь корпус мировой духовной, философской и высокой художественной культуры, этапных святоотеческих творений, а главное — вжиться в широкий русский контекст, в русскую почву. И каждый русский AI должен перестать быть «Иваном, не помнящим родства».

В рамках или по итогам этого проекта мы надеемся на неминуемое достижение положительного результата в запуске русской графической AI как базы новой бизнес-модели авторского отечественного кинопроизводства в сотрудничестве с одним из отечественных разработчиков. Мягкая сила — не та область, которую стоит проморгать и на этот раз: иначе нам стратегически гарантированы неминуемые колониальные трагедия и хаос, а в итоге — историческое забвение.

— Какой Вы видите новую бизнес-модель кинопроизводства?

— Фундаментальные изменения в отрасли неминуемы. Благодаря новому киноязыку и возможностям AI рождается совершенно новая не увязанная с продюсерским подходом «аналоговой эпохи» бизнес-модель авторского кинопроизводства с минимальными сроками и затратами но с новыми возможностями в первую очередь персонализированного в прототипизации героев product placement и открытой коммерческой перспективой с точки зрения соотношения затрат и кассовых сборов. Это, кстати, понимают и на Западе, где в ряд проектов AI киностудий уже инвестированы серьезные средства. Да и пожар в Голливуде, судя по всему, был далеко не случаен.

— Каким Вы видите будущее отрасли?

— Потрясения неминуемы. Довольно скоро модели актеров AI могут впитать просто весь опыт лучших актёров мира плюсом к характерам главных героев главных произведений мировой культуры бонусом ко всемирному культурному багажу. Актерам и неспособным к разговору на новом киноязыке режиссерам и их свите в любом случае останется традиционный театр. Ничего нового: звук убил немое кино, оставив без работы практически всех немых ровно также, как управленец «самодвижущимся экипажем» побудил к креативности кучера, ямщика и извозчика. Актеры, не желающие театральной карьеры, вполне могут стать аватарами героев нового киноязыка в физической маркетинг реальности. Также как аватар проигравших России Запада и НАТО под пятой США комический актер Зеленский.

— Спасибо.

Изображения предоставлены Сергеем Дементьевым.