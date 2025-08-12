Самые популярные треки поколения Z

VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

К Международному дню молодежи сервис МТС Музыка определил самые популярные треки слушателей, относящихся к поколению Z, и насколько их музыкальные предпочтения совпадают со вкусом более взрослых пользователей. Около половины (46%) любимых песен зумеров не нашли отклик у представителей старших поколений. Хит ATLXS «PASSO BEM SOLTO» – самая востребованная запись у зумеров, которую не слушает возрастная аудитория.

12 августа отмечается Международный день молодежи. Специально к этой дате сервис МТС Музыка проанализировал количество активных пользователей разных поколений за последние семь месяцев (01.01. — 31.07.2025 г.) и составил рейтинги востребованных композиций относительно возрастной классификации аудитории на представителей поколений Z (14-24 года), Y (25-41 год), Х (42-58 лет) и бэби-бумеров (59-81 год).

46% любимых треков зумеров не интересуют более возрастных пользователей – они проигнорировали песни-фавориты юных слушателей.

Самое значительное расхождение музыкальных предпочтений у поколения Z с бумерами (72%). Чуть ближе во вкусах они с пользователями 42-58 лет (54%). Самые похожие плейлисты у зумеров и миллениалов: 46% популярных треков у наиболее молодых слушателей не вошли в списки любимых треков аудитории возрастом от 25 лет до 41 года.

Топ-5 треков, прослушивание которых характерно для зумеров, но не для представителей других поколений:

  • PASSO BEM SOLTO, ATLXS;
  • «Наследство», SKY RAE, ICEGERGERT;
  • «Планы на завтра», Migrant, TIGO;
  • Zachem, BAbyBoi, 6YNTHMANE, BabyBoi, 5sta Family;
  • «Ламбада», N1NT3ND0.

Первые две композиции списка набрали широкую популярность не без помощи социальных сетей: пользователи зачастую их использовали в качестве аккомпанемента к своим видео.

Наиболее часто представители поколения Z выбирали к прослушиванию композиции, записанные в жанре рэп. Серебро отошло поп-музыке, а бронза – року.

