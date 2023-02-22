Выставка «Кринолин. Жакет. Свитшот» продлена до 13 марта

Выставка о женской моде «Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города» в Государственном историческом музее продлена еще на месяц.

Теперь гости экспозиции смогут узнать больше о женской городской моде в России с середины XIX века и до наших дней, а также увидеть около 500 уникальных экспонатов, до 13 марта. Выставку уже посетило более 50 тысяч гостей.

Напомним, что за познавательный цифровой контент отвечает Модный подкаст в совместном с Историческим музеем виртуальном спецпроекте: QR-коды, расположенные на выставке, отправляют на страницу спецпроекта в сервисе вертикальных роликов VK Клипы. Здесь посетители могут познакомиться с историей городской женской моды за последние 150 лет. Ролики набрали уже около 2 млн просмотров!

Совместный виртуальный проект – это не только великолепное дополнение к экспозиции, но и путеводитель по модным лабиринтам прошлого. Как появился кринолин, жакет и свитшот? У кого раньше одевались инфлюенсеры? Что носили Лиля Брик и Александра Коллонтай? И о других фэшн-легендах прошлого рассказывает Алексей Сухарев.

Пространство выставки состоит из 6 тематических зон (Вокзал, Деловая улица, Салон красоты, Витрина, Театральный разъезд, Парк), к каждой из которых подготовлен специальный ролик. Навигация в виде QR-кодов позволит детальнее познакомиться с разными частями экспозиции.

Выставка, представляющая не только исторические костюмы, но и работы современных российских дизайнеров, несомненно, найдет отклик у пользователей популярной платформы VK Клипы.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.