Знать о простых правилах. Почему это важно

В Кузбассе 20 февраля стартовал конкурс « Простые правила ». Детям из креативных мастерских и творческих объединений предложили создать короткие мультики - социальную рекламу по трем разным темам. Лучшие покажут в медиа. Идею придумали некоммерческие организации



Ассоциация «Все вместе», Фонд «СаундАут», Женская Лига журналистов и блогеров, АНО «Творческие образовательные технологии» и региональная общественная организация «Особое детство». Почему такой конкурс - это важно, мы решили спросить у авторов идеи. На вопросы редакции ответила исполнительный директор ассоциации «Все вместе» Алиса Малова.

- Алиса, на Ваш взгляд, название проекта — «Простые правила» — отражает его суть? Ведь, на самом деле, задача не из простых - в коротеньких роликах рассказать о нравственном. Это все-таки сложно.

– Мне кажется, это очень хорошее название, особенно для детско-юношеского конкурса. Немного досадно признавать, но это характерно для взрослых — видеть сложное, обращать внимание (и часто в самую первую очередь) на трудности, а иногда и создавать препятствия. На то, конечно, есть причины. Жизнь штука сложная, и мы как работники благотворительной сферы понимаем это лучше многих. Однако простые правила существуют. Вот, например, даже название наших номинаций и тем для будущих роликов: «Каждая жизнь важна», «Благодарить — это просто», «Не жди, когда сделает кто-то». Разве это не простые, но в то же время важные ориентиры?

- Был ли уже подобный опыт организации конкурсов у Ассоциации «Все вместе»?

– Мы проводили разные конкурсы для благотворительных организаций: на участие в образовательных проектах, на получение грантовой и консалтинговой поддержки. А с молодежью раньше взаимодействовали только в других формах. Принимали старшеклассников на стажировку, делали «уроки доброты» в школах и тому подобное. Так что именно такой опыт для нас новый и по-хорошему волнительный.

- Как думаете, в чем заключается главная сложность для участников?

– Сложно сказать. Возможно, я бы рекомендовала ребятам не пытаться сказать в одном коротком ролике слишком много. С такими темами может возникнуть соблазн осветить побольше нюансов, привести много примеров. Озвучить правила и советы. Все это нужно сбалансировать, чтобы не перегрузить зрителя, не потерять его внимание.

- Что ждете от конкурса, его авторов?

– Нам действительно важно и интересно увидеть те самые «простые правила» глазами молодежи, узнать, что они думают, какие слова и образы выберут.

- По Вашему мнению, насколько ценным может стать опыт участия в этом проекте для юных авторов?

– Я думаю, очень здорово, что появилась возможность не только поразмышлять на важную тему, обсудить ее со своей командой, но и творчески проявить себя. Отличное сочетание.

Прием заявок на конкурс анимационных роликов социальной рекламы «Простые правила» стартовал 20 февраля и завершится 20 марта. Принять участие в нем могут дети от 7 до 18 лет. Достаточно создать синопсис на одну из трех предложенных тем и направить заявку на почту куратору конкурса. Синопсисы оценивает эксперты. Авторы трех лучших синопсисов получат премию и создадут ролики, которые потом покажут по телевизору и разместят в интернет-медиа. Подробности можно узнать на сайте конкурса .

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.