Киноверсия балета «Снежная королева» продолжает второй сезон проекта «Театр в кино»

Киноверсия балета «Снежная королева» в киноцентре «Октябрь» продолжает второй сезон проекта «Театр в кино». Киноверсия создана телеканалом «Россия-Культура» и Московским академическим Музыкальным театром имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. В этот же день киноверсия выйдет во всероссийский прокат, который осуществляет дистрибуторская компания Кино.Арт.Про.

Балет «Снежная королева» – двухактный спектакль по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. В качестве музыкального материала для постановки хореограф Максим Севагин выбрал фрагменты из Четвертой, Пятой и Шестой симфоний П.И. Чайковского. Выбор музыки является своеобразным продолжением традиции Московского Музыкального театра и его знаменитого хореографа Владимира Бурмейстера, поставившего в 1961 году оригинальный балет «Снегурочка» на музыку из сочинений П.И. Чайковского.

Максим Севагин, хореограф-постановщик:

«Я очень рад, что балет «Снежная королева» стал частью проекта «Театр в кино» и выходит на большие экраны. Киноверсия балета позволяет глубже погрузиться в историю, увидеть те тонкости исполнения и уловить те эмоции артистов, которые нередко ускользают от зрителей, находящихся в зале театра. Для меня также ценно, что люди из самых разных уголков России, не имеющие возможности приехать к нам в театр, смогут познакомиться с этим спектаклем благодаря проекту «Театр в кино».

Балетная редакция Максима Севагина подкупает не только хореографической выразительностью движений, но и драматургией отношений. Все перипетии сюжета считываются в выразительной пластике героев. Удивляет и контрастное сценографическое решение постановки, где действие происходит между двумя мирами сказки – красочным, живым, цветущим садом Герды и ледяным, неприветливым, «мертвым» замком Снежной королевы.

Валерий Спирин, режиссер киноверсии, главный режиссер проекта «Театр в кино»:

«Поклон постановщику, который зарядил этот балет еще и драматургией: там есть характеры и есть за чем следить. Дать зрителю увидеть все движения и показать крупным планом драматургию отношений – в этом была главная сложность. Это некий компромисс между драматургией и хореографией. А хореография в балете, конечно, главное. Но если в любом другом жанре при съемках возможны повторы, и затем их можно смонтировать, то в балете это практически невозможно сделать. Танец – настолько тонкая ткань, что точно повторить движение и уложить в ту же единицу времени нереально. Монтаж шел мучительно и одновременно очень интересно, зато теперь я многое про это понимаю. Ведь учебников нет, нигде не прочтешь, как делать киноверсию балета, приходилось изобретать все приемы и методы на ходу. Получилось или нет – решать зрителю. Экран покажет».

В постановке задействована вся балетная труппа театра. Главные партии исполняют: Герда – Елена Соломянко; Кай – Иннокентий Юлдашев; Снежная королева – Наталья Сомова; Благородный северный олень – Артур Мкртчян.

Автор либретто и хореограф-постановщик – Максим Севагин. Художник-постановщик – Екатерина Моченова. Художник по костюмам – Юлдус Бахтиозина. Музыкальное сопровождение – симфонический оркестр театра под руководством дирижера-постановщика Фёдора Безносикова. Режиссер киноверсии – Валерий Спирин, оператор – Евгений Тимохин.

Гостей премьеры в киноцентре «Октябрь» ждет погружение в сказочный мир и праздник для всей семьи: встреча с артистами, красная ковровая дорожка, выставка костюмов, созданных для балета, и другие приятные сюрпризы.

Ольга Зинякова, президент сети кинотеатров «КАРО», продюсер проекта «Театр в кино»:

«Снежная королева» станет красивым финальным аккордом нашей зимней программы. Эта киноверсия идеальна для семейного похода в кинотеатр и понравится даже тем, кто уже видел его на сцене. Отличное качество съемки поможет зрителям максимально погрузиться в историю и атмосферу этого балета и увидеть в подробностях оригинальные костюмы».

Это уже вторая совместная работа МАМТ и телеканала «Россия-Культура» в рамках проекта «Театр в кино» (первая – фильм-опера «Севильский цирюльник» в постановке Александра Тителя).