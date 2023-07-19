В Якутии утверждена Концепция государственной поддержки народных художественных промыслов до 2033 года

По поручению главы республики Айсена Николаева правительством региона разработана и утверждена Концепция государственной поддержки народных художественных промыслов на период до 2033 года. Цель Концепции – создание благоприятных условий для защиты традиционных духовно-нравственных ценностей путем вовлеченности населения в сферу народных художественных промыслов.

Среди комплекса мер государственной поддержки предусмотрены подготовка высококвалифицированных кадров, создание единого фонда по обеспечению сырьем, открытие Домов ремесел или Центров народных художественных промыслов в муниципальных образованиях и т.п.

На основе Концепции будут обозначены программные мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов.

На начало текущего года в 34 районах и в г. Якутске республики 275 человек носят звание «Народный мастер Республики Саха (Якутия)», 606 – «Мастер народного художественного промысла Республики Саха (Якутия)».

Напомним, с 1 ноября 2023 года учреждены ежемесячные стипендии главы Якутии семи народным мастерам – носителям традиционного культурного наследия в размере 30 тысяч рублей.

Зарегистрированы 97 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 63 индивидуальных предпринимателя и 34 самозанятых, 112 объединений мастеров по народным художественным промыслам.

В Якутии видами народных художественных промыслов и ремесел определены художественная обработка дерева и других растительных материалов, камня, металлов, кости и рога, кожи и меха, производство художественной керамики, ювелирных изделий, строчевышитых изделий якутского народного художественного промысла, художественное ручное ковроткачество (ручное плетение из конского волоса).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.