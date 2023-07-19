В Якутии утверждена Концепция государственной поддержки народных художественных промыслов до 2033 года

По поручению главы республики Айсена Николаева правительством региона разработана и утверждена Концепция государственной поддержки народных художественных промыслов на период до 2033 года. Цель Концепции – создание благоприятных условий для защиты традиционных духовно-нравственных ценностей путем вовлеченности населения в сферу народных художественных промыслов.
Среди комплекса мер государственной поддержки предусмотрены подготовка высококвалифицированных кадров, создание единого фонда по обеспечению сырьем, открытие Домов ремесел или Центров народных художественных промыслов в муниципальных образованиях и т.п.
На основе Концепции будут обозначены программные мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов.
На начало текущего года в 34 районах и в г. Якутске республики 275 человек носят звание «Народный мастер Республики Саха (Якутия)», 606 – «Мастер народного художественного промысла Республики Саха (Якутия)».
Напомним, с 1 ноября 2023 года учреждены ежемесячные стипендии главы Якутии семи народным мастерам – носителям традиционного культурного наследия в размере 30 тысяч рублей.
Зарегистрированы 97 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 63 индивидуальных предпринимателя и 34 самозанятых, 112 объединений мастеров по народным художественным промыслам.
В Якутии видами народных художественных промыслов и ремесел определены художественная обработка дерева и других растительных материалов, камня, металлов, кости и рога, кожи и меха, производство художественной керамики, ювелирных изделий, строчевышитых изделий якутского народного художественного промысла, художественное ручное ковроткачество (ручное плетение из конского волоса).Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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