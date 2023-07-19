Анар, Денис Власенко и другие звезды читают рэп на стихи Владимира Маяковского в специальном проекте

19 июля 2023 года отмечается 130-летие со дня рождения ярчайшего футуриста, авангардиста и литературного хулигана XX века Владимира Маяковского.

В 20-х годах прошлого столетия поэт «резко смазал карту будня», а параллельно и наше восприятие советской поэзии. Ни до, ни после Маяковского манифесты не провозглашались столь лирично, «агитка» не звучала так высокохудожественно, а лозунги не слагались стихами, в которых, словно в зеркальных осколках, отражались сотни подтекстов. Маяковский всегда был в авангарде, опережая эпоху, предвосхищая смыслы.

В честь юбилея прославленного «поэта будущего» (как часто называли его современники) digital-издание PEOPLETALK выпускает ролик с участием молодых звезд современной сцены. Знаменитые строчки Маяковского декламируют актеры Владимир Гарцунов («Трудные подростки», «Последний министр»), Лиза Моряк («Жизнь по вызову», «Чикатило»), Александра Киселева («Хрустальный», «Сестры»), Денис Власенко («Happy End», «Пингвины моей мамы»), Анар («Трудные подростки»), а также певец Никита Киоссе.

Музыкальным сопровождением ролика служит специально написанный саундтрек, в основе которого лежит сэмпл из произведений любимых композиторов Маяковского – Римского-Корсакова и Бетховена. Как выяснилось в процессе съемки, строчки поэта настолько не потеряли своей ритмичности и актуальности, что с легкостью трансформируются в рэп и накладываются на современные биты. Не верите? Посмотрите видео.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.