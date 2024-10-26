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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Двенадцатый из ЦСКА»: ЦСКА показал трейлер фильма о своих фанатах

editor
By editor
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двенадцатый-из-цска

Кадр из фильма «Двенадцатый из ЦСКА»

На Rutube появился трейлер нового фильма «Двенадцатый из ЦСКА». В фильме приняли участие легенды ЦСКА Игорь Акинфеев, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин и бывший главный тренер Владимир Федотов. Картина рассказывает о фанатах с инвалидностью: какую поддержку оказывает ПФК ЦСКА людям с ограниченными возможностям.

«Двенадцатый из ЦСКА» рассказывает истории семи болельщиков, которые в разные моменты своей жизни получили инвалидность, и как их всех объединила любовь к футболу и армейскому клубу. Фильм снимали в 2023-2024 году при поддержке Fonbet в Москве, большая часть событий разворачивается на территории «ВЭБ Арены».

В трейлере засветились известные болельщики армейцев – комики Игорь Джабраилов и Денис Дорохов. Танец последнего на паркете армейского дворца вместе с группой поддержки ЦСКА набрал более 400 млн просмотров на популярной видеоплатформе.

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о важности фильма для клуба:

«Представители «Клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью» живут во многих регионах страны – и мы помогаем им в путешествиях и посещении выездных игр команды. Также многим в спортивной среде известно, что «ВЭБ Арена» является самым инклюзивным и адаптивным стадионом страны. Наш клуб часто организовывает взаимодействие болельщиков с футболистами и тренерским штабом основной команды — как на тренировках, так и домашних матчах».

Директор по связям с общественностью FONBET Александр Устинов:

«Мы решили, что FONBET в рамках благотворительной программы «ДоброFON» будет помогать Клубу болельщиков ЦСКА с инвалидностью. За прошедшие несколько лет нам удалось сделать многое: организовать выезды болельщиков на сборы и матчи команды в других городах, оборудовать «ВЭБ Арену» системой обогрева трибун и многое другое. Мы поддержали создание этого фильма, и уверены, что впереди у нас еще много полезных проектов с клубом»

Звезды ЦСКА уделили особое внимание числу 12, которое символизирует болельщика – 12-го игрока на поле, и отметили, что клубная футболка с номером 12 навсегда зарезервирована за болельщиками, и футболисты ПФК ЦСКА не выходят на поле с этим номером.

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