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Василий Церетели утверждён в должности Президента Российской академии художеств

editor
By editor
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василий церетели - президент рах
Фото © пресс-служба Российского исторического общества

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал Распоряжение от 23 июня 2025 года №1610-р, которым утвердил Василия Церетели в должности Президента Российской академии художеств (РАХ). Напомним, что Василий Зурабович был избран Президентом Академии 19 мая 2025 года Общим собранием членов РАХ, а сегодня это решение было утверждено Правительством РФ.

Потомок знаменитого скульптора Зураба Константиновича Церетели (1934- 2025) Василий Церетели родился в 1978 году. Выпускник Школы изобразительных искусств в Нью-Йорке и обладатель степени EMBA в Московской школе управления Сколково. Директор Московского музея современного искусства, член экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив. Отмечен рядом государственных и общественных наград, в том числе Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 2009 года Василий Зурабович был вице-президентом Российской академии художеств, а в апреле 2025 года, после смерти Зураба Церетели, возглавлявшего РАХ с 1997 года, стал исполняющим обязанности президента Академии.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, посетивший Российскую академию художеств, поздравил Василия Церетели с утверждением на пост Президента РАХ. «Российская академия художеств уже в течение многих лет объединяет усилия лучших и даже выдающихся мастеров отечественного искусства. В свою очередь, сообщество профессиональных историков, те, кто любят историю, хорошо понимают значение и силу живописи, монументального искусства, скульптуры в том, что касается сохранения исторической памяти. Я очень рад, что Правительство Российской Федерации утвердило на пост Президента Российской академии художеств Василия Зурабовича Церетели. Василий Зурабович — талантливый художник и арт-менеджер, посвятивший более 20 лет жизни Академии художеств. Возглавляемый им Московский музей современного искусства очень успешно развивается, инициирует многие творческие проекты. Я уверен в том, что между Российским историческим обществом и Российской академией художеств сохранится сотрудничество и это сотрудничество будет только развиваться», — подчеркнул Сергей Нарышкин.

Президент Российской академии художеств Василий Церетели рассказал о приоритетных направлениях работы Академии: «Для нас очень важно сохранить то, что сделал Зураб Константинович Церетели, укрепить наши регионы, международное сотрудничество и работать на благо художников, наших академиков и наших институтов».

В ходе визита Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин ознакомился с выставочным проектом «Вера – Подвиг – Победа», который является посвящением 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и был реализован Российской академией художеств при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. «Этот проект и о важности сохранения исторической памяти, и о том, как тема подвига, победы отображается в творчестве разных поколений художников», – подчеркнула научный руководитель проекта, вице-президент Российской академии художеств Татьяна Кочемасова.

Текст – Управление информации (пресс-служба) РАХ

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