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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойИнтервьюНадежда Левина о промышленном дизайне, профессиональных конкурсах и  авторских коллекциях

Надежда Левина о промышленном дизайне, профессиональных конкурсах и  авторских коллекциях

editor
By editor
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Надежда Левина

Промышленный дизайн — это сочетание гармонии формы и удобства использования, красоты и технологий. Специалистам он позволяет экспериментировать, воплощать смелые идеи и концепции, а производителям — развиваться на рынке. Подробнее об этой сфере мы поговорили с дизайнером, победителем конкурса Агентства креативных индустрий и Союза дизайнеров России «Фабрика дизайна 3.0» Надеждой Левиной.

— Промышленный дизайн — еще довольно редкое направление для нашей страны. Почему вы выбрали именно его?

— Выбор для меня был скорее интуитивным, чем осознанным. До поступления в вуз я всю жизнь рисовала и мечтала связать жизнь с творчеством. Изначально поступила на графический дизайн, но уже через месяц почувствовала, что мне нужно что-то более предметное. Попав на курс промышленного дизайна, я была очарована его масштабностью. Меня привлекло, что каждый предмет — это новая история. Возможность создавать прототипы и работать в 3D-программах оказалась невероятно увлекательной.

Brass forest
Фото из 3D-программы стеллажа

На втором курсе я осознала, что, выбрав это направление практически наугад, я попала точно в цель. До сих пор я благодарна такому удачному стечению обстоятельств. Этот выбор позволил мне найти идеальное сочетание творчества и физического воплощения моих идей.

— Как долго вы работаете в индустрии?

— В качестве независимого дизайнера – два года. Однако мой путь в мебельном дизайне начался гораздо раньше. До этого я приобретала опыт в российских мебельных компаниях, пройдя путь от помощника столяра, конструктора, младшего дизайнера до ведущего специалиста. В этой роли я уже не просто разрабатывала дизайн новых коллекций, но и занималась стратегическим планированием ассортимента, а также обучала младших дизайнеров и наставляла их в процессе работы. Став независимым дизайнером, я открыла для себя новые возможности. Это позволило мне погрузиться в творческий процесс, адаптировать свои идеи к конкретным потребностям клиентов и реализовывать проекты, которые отражают мое видение и подход к дизайну.

— Вы стали победителем конкурса «Фабрика дизайна 3.0» с проектом необычного стеллажа Brass Forest, что переводится как «Латунный лес». Расскажите о нем.

Проект Brass Forest
Проект Brass Forest
Проект Brass Forest
Проект Brass Forest
Проект Brass Forest
Проект Brass Forest

— Мое участие в конкурсе Агентства креативных индустрий и Союза Дизайнеров России стало очень ценным опытом. Обычно при работе приходится учитывать множество требований как производственных, так и визуальных. Здесь же задача была интереснее — создать стеллаж как предмет искусства, настоящий арт-объект. Даже для профи это может оказаться непростым заданием. Годами накопленные опыт и знания о том, что можно и нельзя, часто ограничивают творческий полет. Поэтому для меня этот проект стал настоящим вызовом и возможностью проявить себя в новом ключе.

Проект Brass Forest
Проект Brass Forest
Проект Brass Forest
Проект Brass Forest

Вдохновение пришло неожиданно — всё началось с латунного бра, который я увидела на сайте заказчика. Фактура его поверхности напомнила мне кору дерева. Это стало отправной точкой для дальнейшего исследования древесных текстур и способов их сочетания с металлами.

Проект Brass Forest
Проект Brass Forest

Начав с простых эскизов веточек и поленьев, проект развился от настольной лампы до целой серии предметов, объединенных лесной тематикой.

Проект Brass Forest
Проект Brass Forest
Проект Brass Forest
Проект Brass Forest
Проект Brass Forest
Проект Brass Forest

Латунь и дерево обладают удивительной синергией: они живые и дополняют друг друга как по текстуре, так и по цвету. Их сочетание идеально отвечает современным тенденциям — использованию натуральных материалов, экологичности. При этом сохраняется элемент роскоши и утонченности. Каждый предмет коллекции Brass Forest — часть большого повествования о гармонии природы и человека, о том, как естественные материалы могут быть органично интегрированы в современные интерьеры.

— Как строился процесс работы над этим проектом?  

— Начало было особенно захватывающим. Заказчики разместили задания на конкурсной платформе, но их личности оставались в тайне. Мы, дизайнеры, могли выбирать любое задание по душе, не зная, для какой компании будем разрабатывать проект. После формирования команд нас познакомили с заказчиками, и тогда началась более конкретная работа. Это была важная встреча, на которой мы могли задать все ключевые вопросы, уточнить детали и лучше понять суть задачи.  Далее стартовал самый интенсивный этап — работа под руководством кураторов и трекеров. Мы встречались несколько раз в неделю, представляли промежуточные результаты, делились идеями и получали обратную связь. Кураторы давали ценные рекомендации по улучшению и развитию проектов.  

Когда этап активной работы над задачей был пройден, состоялось онлайн-голосование профессионального жюри. 30 лучших проектов отобрали для финала, включая мой. На финальной презентации я и другие финалисты защищали свои проекты перед заказчиками, приглашенными экспертами и всеми участниками «Фабрики».

Такой многослойный и интенсивный процесс, включающий как самостоятельную работу, так и взаимодействие с заказчиками и наставниками, сделал участие в конкурсе очень продуктивным.   

— Как развивалась ваша карьера в мебельном дизайне и какие еще проекты вам удалось реализовать?

— Сейчас моя работа — это стратегическое партнерство с брендами. Я помогаю компаниям развивать их бизнес через инновационный дизайн, который отвечает потребностям современного рынка и конечных потребителей. Каждый проект для меня — это возможность воплотить новые идеи и создать что-то действительно уникальное и востребованное.   

Серия God’s Fashion, отмеченная «Выбором жюри» на конкурсе «Фабрика дизайна 3.0», — дизайнерская интерпретация античности, где классические формы обретают новую жизнь благодаря современным материалам и технологиям.  

Серия God's Fashion
Серия God’s Fashion. Визуализация – Александра Лазукина 

 Другой пример — коллекция мебели Rocky для фабрики Guticher, вдохновленная величественными горными хребтами. Эта серия идеально подходит для жилых и спальных зон, привнося частичку природы в каждый дом.

Победитель конкурса SIT DESIGN AWARD, мебель для гостиной 2024 
Победитель конкурса SIT DESIGN AWARD, мебель для гостиной 2024 
Победитель конкурса European Product Design Awards, мебель для спальни 2023 . Визуализация: Маргарита Волкова 
Победитель конкурса European Product Design Awards, мебель для спальни 2023 . Визуализация: Маргарита Волкова 
Победитель конкурса European Product Design Awards, мебель для спальни 2023 . Визуализация: Маргарита Волкова 
Победитель конкурса European Product Design Awards, мебель для спальни 2023 . Визуализация: Маргарита Волкова 

 Особая гордость для меня — детская коллекция Joy, увлекательная серия из шести предметов, которые мастерски сочетают веселье и функциональность. Это не просто мебель, а целый мир для ребенка, где каждый элемент может адаптироваться к его растущим потребностям. Изюминка коллекции — переставляемые наклейки в виде забавных динозавров, которые не только развлекают, но и вдохновляют на творчество.

Победитель конкурса DNA Paris Design Awards, продуктовый дизайн 2024.  Визуализация: Александра Лазукина
Победитель конкурса DNA Paris Design Awards, продуктовый дизайн 2024.  Визуализация: Александра Лазукина
Победитель конкурса DNA Paris Design Awards, продуктовый дизайн 2024.  Визуализация: Александра Лазукина
Победитель конкурса DNA Paris Design Awards, продуктовый дизайн 2024.  Визуализация: Александра Лазукина
Победитель конкурса DNA Paris Design Awards, продуктовый дизайн 2024.  Визуализация: Александра Лазукина
Победитель конкурса DNA Paris Design Awards, продуктовый дизайн 2024.  Визуализация: Александра Лазукина

Проект Timeless Flow collection — признание в любви к морю. Здесь каждый предмет несет в себе частичку прибрежного пейзажа: плавные линии напоминают морские волны, а уникальная резьба на фасадах — словно следы на песке после отлива.

Но, пожалуй, самым сложным и интересным вызовом для меня стала разработка модульной библиотеки Easy, детали которой я не могу раскрывать. Это было настоящее погружение в мир математики дизайна, где мне удалось создать универсальную формулу гармонии, позволяющую адаптировать библиотеку под любые пространства и вкусы.

— Зачем опытному дизайнеру участвовать в профильных конкурсах?

— Важно понять, что конкурс — это не просто соревнование за победу. Это глубокий опыт, который дает возможность пообщаться с экспертами, получить новые знания, познакомиться с заказчиками и компаниями, а также показать себя жюри. Мой совет — правильно выберите проект, который вам лично интересен, над которым вы хотите работать, который вас вдохновляет и по которому у вас есть идеи. Сделайте его максимально качественно. Прислушивайтесь к советам экспертов, учитывайте комментарии заказчика, углубляйтесь в технические процессы. Доведите проект до такого результата, чтобы он нравился лично вам, чтобы вы хотели его реализовать, чтобы вы могли в него влюбиться.

На победу же влияет множество факторов: умение презентовать свой проект, качество визуализации, способность детализировать проект и проводить качественные исследования. Понятно, что для освоения всех этих навыков нужно много времени и за месяц конкурса стать профессионалом во всем невозможно, но становится ясно, в каком направлении двигаться.

Мой опыт на «Фабрике» позволил мне выйти за рамки моей привычной специализации в области корпусной мебели. Задания, связанные с лампами и 3D-принтерами, стали для меня вызовом. С удивлением обнаружила, что могу работать намного эффективнее, чем привыкла в естественных условиях с клиентами. Эта newfound скорость и продуктивность стали для меня настоящим открытием. Потребность быстро разрабатывать и оформлять идеи значительно улучшила мою работу.

Нестандартные кейсы помогли мне подтвердить свои навыки перед существующими клиентами и продемонстрировать свою компетентность в новом свете, например, в работе с премиальным сегментом.

Сам конкурс стремительно растет и с каждым сезоном становится более насыщенным и интересным. В списке участвующих компаний я вижу новые имена и задачи. Организаторы привлекают экспертов по дизайну, интеллектуальному праву, дизайн-мышлению и проводят бесплатные мастер-классы для участников. Одна из главных целей — продолжать укреплять сотрудничество между дизайнерами и производственными компаниями, акцентируя внимание производителей на ценности и высоком профессионализме дизайнеров. Важно развивать осознание того, что дизайн — это не просто творчество, но и серьезная профессия, требующая значительных инвестиций времени, знаний и ресурсов. Это область, в которой взаимное уважение и партнерство позволяют создавать действительно значимые и успешные проекты.

Фото из Личного архива Надежды ЛЕВИНОЙ

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