Надежда Левина о промышленном дизайне, профессиональных конкурсах и  авторских коллекциях

Промышленный дизайн — это сочетание гармонии формы и удобства использования, красоты и технологий. Специалистам он позволяет экспериментировать, воплощать смелые идеи и концепции, а производителям — развиваться на рынке. Подробнее об этой сфере мы поговорили с дизайнером, победителем конкурса Агентства креативных индустрий и Союза дизайнеров России «Фабрика дизайна 3.0» Надеждой Левиной.

— Промышленный дизайн — еще довольно редкое направление для нашей страны. Почему вы выбрали именно его?

— Выбор для меня был скорее интуитивным, чем осознанным. До поступления в вуз я всю жизнь рисовала и мечтала связать жизнь с творчеством. Изначально поступила на графический дизайн, но уже через месяц почувствовала, что мне нужно что-то более предметное. Попав на курс промышленного дизайна, я была очарована его масштабностью. Меня привлекло, что каждый предмет — это новая история. Возможность создавать прототипы и работать в 3D-программах оказалась невероятно увлекательной.

На втором курсе я осознала, что, выбрав это направление практически наугад, я попала точно в цель. До сих пор я благодарна такому удачному стечению обстоятельств. Этот выбор позволил мне найти идеальное сочетание творчества и физического воплощения моих идей.

— Как долго вы работаете в индустрии?

— В качестве независимого дизайнера – два года. Однако мой путь в мебельном дизайне начался гораздо раньше. До этого я приобретала опыт в российских мебельных компаниях, пройдя путь от помощника столяра, конструктора, младшего дизайнера до ведущего специалиста. В этой роли я уже не просто разрабатывала дизайн новых коллекций, но и занималась стратегическим планированием ассортимента, а также обучала младших дизайнеров и наставляла их в процессе работы. Став независимым дизайнером, я открыла для себя новые возможности. Это позволило мне погрузиться в творческий процесс, адаптировать свои идеи к конкретным потребностям клиентов и реализовывать проекты, которые отражают мое видение и подход к дизайну.

— Вы стали победителем конкурса «Фабрика дизайна 3.0» с проектом необычного стеллажа Brass Forest, что переводится как «Латунный лес». Расскажите о нем.

— Мое участие в конкурсе Агентства креативных индустрий и Союза Дизайнеров России стало очень ценным опытом. Обычно при работе приходится учитывать множество требований как производственных, так и визуальных. Здесь же задача была интереснее — создать стеллаж как предмет искусства, настоящий арт-объект. Даже для профи это может оказаться непростым заданием. Годами накопленные опыт и знания о том, что можно и нельзя, часто ограничивают творческий полет. Поэтому для меня этот проект стал настоящим вызовом и возможностью проявить себя в новом ключе.

Вдохновение пришло неожиданно — всё началось с латунного бра, который я увидела на сайте заказчика. Фактура его поверхности напомнила мне кору дерева. Это стало отправной точкой для дальнейшего исследования древесных текстур и способов их сочетания с металлами.

Начав с простых эскизов веточек и поленьев, проект развился от настольной лампы до целой серии предметов, объединенных лесной тематикой.

Латунь и дерево обладают удивительной синергией: они живые и дополняют друг друга как по текстуре, так и по цвету. Их сочетание идеально отвечает современным тенденциям — использованию натуральных материалов, экологичности. При этом сохраняется элемент роскоши и утонченности. Каждый предмет коллекции Brass Forest — часть большого повествования о гармонии природы и человека, о том, как естественные материалы могут быть органично интегрированы в современные интерьеры.

— Как строился процесс работы над этим проектом?

— Начало было особенно захватывающим. Заказчики разместили задания на конкурсной платформе, но их личности оставались в тайне. Мы, дизайнеры, могли выбирать любое задание по душе, не зная, для какой компании будем разрабатывать проект. После формирования команд нас познакомили с заказчиками, и тогда началась более конкретная работа. Это была важная встреча, на которой мы могли задать все ключевые вопросы, уточнить детали и лучше понять суть задачи. Далее стартовал самый интенсивный этап — работа под руководством кураторов и трекеров. Мы встречались несколько раз в неделю, представляли промежуточные результаты, делились идеями и получали обратную связь. Кураторы давали ценные рекомендации по улучшению и развитию проектов.

Когда этап активной работы над задачей был пройден, состоялось онлайн-голосование профессионального жюри. 30 лучших проектов отобрали для финала, включая мой. На финальной презентации я и другие финалисты защищали свои проекты перед заказчиками, приглашенными экспертами и всеми участниками «Фабрики».

Такой многослойный и интенсивный процесс, включающий как самостоятельную работу, так и взаимодействие с заказчиками и наставниками, сделал участие в конкурсе очень продуктивным.

— Как развивалась ваша карьера в мебельном дизайне и какие еще проекты вам удалось реализовать?

— Сейчас моя работа — это стратегическое партнерство с брендами. Я помогаю компаниям развивать их бизнес через инновационный дизайн, который отвечает потребностям современного рынка и конечных потребителей. Каждый проект для меня — это возможность воплотить новые идеи и создать что-то действительно уникальное и востребованное.

Серия God’s Fashion, отмеченная «Выбором жюри» на конкурсе «Фабрика дизайна 3.0», — дизайнерская интерпретация античности, где классические формы обретают новую жизнь благодаря современным материалам и технологиям.

Другой пример — коллекция мебели Rocky для фабрики Guticher, вдохновленная величественными горными хребтами. Эта серия идеально подходит для жилых и спальных зон, привнося частичку природы в каждый дом.

Особая гордость для меня — детская коллекция Joy, увлекательная серия из шести предметов, которые мастерски сочетают веселье и функциональность. Это не просто мебель, а целый мир для ребенка, где каждый элемент может адаптироваться к его растущим потребностям. Изюминка коллекции — переставляемые наклейки в виде забавных динозавров, которые не только развлекают, но и вдохновляют на творчество.

Проект Timeless Flow collection — признание в любви к морю. Здесь каждый предмет несет в себе частичку прибрежного пейзажа: плавные линии напоминают морские волны, а уникальная резьба на фасадах — словно следы на песке после отлива.

Но, пожалуй, самым сложным и интересным вызовом для меня стала разработка модульной библиотеки Easy, детали которой я не могу раскрывать. Это было настоящее погружение в мир математики дизайна, где мне удалось создать универсальную формулу гармонии, позволяющую адаптировать библиотеку под любые пространства и вкусы.

— Зачем опытному дизайнеру участвовать в профильных конкурсах?

— Важно понять, что конкурс — это не просто соревнование за победу. Это глубокий опыт, который дает возможность пообщаться с экспертами, получить новые знания, познакомиться с заказчиками и компаниями, а также показать себя жюри. Мой совет — правильно выберите проект, который вам лично интересен, над которым вы хотите работать, который вас вдохновляет и по которому у вас есть идеи. Сделайте его максимально качественно. Прислушивайтесь к советам экспертов, учитывайте комментарии заказчика, углубляйтесь в технические процессы. Доведите проект до такого результата, чтобы он нравился лично вам, чтобы вы хотели его реализовать, чтобы вы могли в него влюбиться.

На победу же влияет множество факторов: умение презентовать свой проект, качество визуализации, способность детализировать проект и проводить качественные исследования. Понятно, что для освоения всех этих навыков нужно много времени и за месяц конкурса стать профессионалом во всем невозможно, но становится ясно, в каком направлении двигаться.

Мой опыт на «Фабрике» позволил мне выйти за рамки моей привычной специализации в области корпусной мебели. Задания, связанные с лампами и 3D-принтерами, стали для меня вызовом. С удивлением обнаружила, что могу работать намного эффективнее, чем привыкла в естественных условиях с клиентами. Эта newfound скорость и продуктивность стали для меня настоящим открытием. Потребность быстро разрабатывать и оформлять идеи значительно улучшила мою работу.

Нестандартные кейсы помогли мне подтвердить свои навыки перед существующими клиентами и продемонстрировать свою компетентность в новом свете, например, в работе с премиальным сегментом.

Сам конкурс стремительно растет и с каждым сезоном становится более насыщенным и интересным. В списке участвующих компаний я вижу новые имена и задачи. Организаторы привлекают экспертов по дизайну, интеллектуальному праву, дизайн-мышлению и проводят бесплатные мастер-классы для участников. Одна из главных целей — продолжать укреплять сотрудничество между дизайнерами и производственными компаниями, акцентируя внимание производителей на ценности и высоком профессионализме дизайнеров. Важно развивать осознание того, что дизайн — это не просто творчество, но и серьезная профессия, требующая значительных инвестиций времени, знаний и ресурсов. Это область, в которой взаимное уважение и партнерство позволяют создавать действительно значимые и успешные проекты.

Фото из Личного архива Надежды ЛЕВИНОЙ