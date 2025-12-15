Оплата публикаций

VERKLOV.ДОМ представил стенд на предновогоднем маркете «Жить красиво»

В минувшие выходные особняк на Малой Ордынке в Москве превратился в пространство праздника, творчества и живого общения — здесь прошёл предновогодний маркет «Жить красиво». Более 50 участников со всей России, десятки стендов, авторские вещи, созданные вручную, и ощущение настоящего новогоднего ожидания — именно таким запомнился маркет его гостям и участникам.

VERKLOV.ДОМ стал частью этого события и принял участие в маркете со своим стендом, объединив работы художников и мастеров, отобранных по итогам открытого конкурса. Open call проходил с 6 по 21 ноября и собрал более 60 заявок от авторов, работающих с керамикой, текстилем, декоративно-прикладным искусством и дизайном. По итогам отбора в экспозицию вошли работы Екатерины Добрыниной, Эльвиры Царёвой, Анны Барышниковой и Светланы Искоских.

Маркет «Жить красиво» — это не просто покупки, а встреча с историями. За каждым предметом стоял человек, его опыт, воспоминания и любовь к своему делу. Так, Эльвира Царёва представила ёлочные игрушки, лошадок-качалок и керамику с росписью, вдохновлённой русским культурным кодом — тёплой, узнаваемой и очень домашней.

Анна Барышникова показала коллекцию новогодних шаров с авторской росписью. В их сюжетах — воспоминания о детстве, деревенских праздниках, зимних забавах и семейных традициях.

Для VERKLOV.ДОМ участие в маркете «Жить красиво» стало возможностью поддержать авторов, создать пространство для диалога и показать, что современное ремесло — это не тренд, а живая и развивающаяся среда.

Фото: VERKLOV.ДОМ

