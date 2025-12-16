Оплата публикаций

В Красногорском филиале Музея Победы открылась новогодняя выставка

В Красногорском филиале Музея Победы открылась новогодняя выставка

рождество

В Красногорском филиале Музея Победы открылась выставка «Новый 1946-й». Участниками мероприятия станут ветераны, члены общественных организаций и жители города.

«Встреча нового 1946 года была событием исключительной важности для советского народа. Это был первый мирный Новый год. В ту праздничную ночь сходились две эпохи — время трагических событий великой войны и эра наступавшей мирной жизни, с которой была связана вера в лучшее будущее. Эта выставка — попытка передать музейными средствами атмосферу времени, когда война и мир были еще тесно переплетены. Восстанавливались жилые дома и общественные здания, открывались новые магазины и кинотеатры. Однако жизнь в стране была непростой: многие семьи потеряли близких на войне, не хватало продуктов питания и товаров первой необходимости. Несмотря на это, военное поколение старалось радоваться жизни и отмечать праздники. Новый 1946 год не стал исключением. Люди украшали дома и улицы, готовили праздничные блюда и подарки, ходили в гости и встречали гостей», — рассказали в Музее Победы.

На выставке будут представлены около 70 экспонатов из фондов Музея Победы, музея Красногорского завода им. С.А. Зверева, а также предметы из личных коллекций семей сотрудников Красногорского лагеря для иностранных военнопленных. Среди них — советские елочные украшения военного и первого послевоенного времени, форменная одежда бойцов Красной Армии, немецкие трофейные предметы быта, а также элементы одежды и быта советского гражданского общества послевоенного периода.

«В рамках торжественной церемонии открытия для посетителей проведут экскурсию по экспозиции, на которой представят книги, журналы и открытки 1945-1946 гг., а также материалы о курсантах Центральной антифашистской школы, принимавших участие в восстановлении города, их новогодние поздравления своим преподавателям, поделки и акварельные рисунки», — прокомментировала директор Красногорского филиала Музея Победы Наталья Овчарова.

Также, гостям филиала Музея Победы, представлены первые послевоенные фотоаппараты, в том числе изготовленные на Красногорском механическом заводе, детские игрушки и другие предметы.

