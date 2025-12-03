Хит «Since U Been Gone» преодолел рубеж в 1 миллиард прослушиваний

Поп-звезда и телеведущая Келли Кларксон официально вошла в престижный Billions Club на Spotify. Её культовый сингл «Since U Been Gone» преодолел отметку в 1 миллиард потоковых прослушиваний на платформе.

Трек, выпущенный в 2004 году в рамках альбома «Breakaway», стал для Кларксон первым, достигшим такого результата. Поп-рок-гимн, созданный продюсерами Максом Мартином и Dr. Luke, в 2005 году достиг второго места в главном хит-параде Billboard Hot 100 и принёс певице премию «Грэмми» в 2006 году за лучшее женское поп-вокальное исполнение.

Вспоминая о работе над песней, Кларксон отмечала, что особенно ярким воспоминанием для неё стали съёмки клипа. «Весь день я буквально была в ярости и просто ломала всё подряд. Это видео, возможно, было одним из самых любимых, которые я когда-либо снимала», — делилась певица.

«Since U Been Gone» — пока единственный трек Кларксон в Spotify Billions Club, однако другие её хиты активно приближаются к этому рубежу. Рождественская композиция «Underneath the Tree» набрала около 870 миллионов прослушиваний, а синглы «Because of You» и «Stronger (What Doesn’t Kill You)» — более 800 миллионов каждый.

