Виктор Лосев: в ВолГМУ прошла лекция о непростой судьбе волгоградского художника

В Волгоградском медицинском университете прошла открытая лекция Дмитрия Грушевского «Изобретение рая. Послевоенный Сталинград в живописи Виктора Лосева».

Куратор выставки «100 друзей художника Виктора Лосева», которая откроется 16 мая в здании Первой пожарной части города Царицына, посвятил лекцию короткому, но самому яркому периоду творчества живописца – с 1943 по 1960.

Сталинградская битва завершилась 2 феврала 1943 года

Город создается по новому генеральному плану, созданному выдающимися архитекторами СССР Каро Алабяном, Ефимом Левитаном, Василием Симбирцевым и др., появляются новые архитектурные решения в стилистике итальянского возрождения и романтизма, ландшафтные парки и фонтаны, которые большинство жителей видели только в книгах и на открытках. Возвращаются уехавшие и прибывают новые люди, начинающие в новом городе новую жизнь.

Выпускник Саратовского художественного училища Виктор Лосев, строивший сначала типичную карьеру советского интеллигента, выбирает путь свободного художника, создающего произведения не для административных зданий, а для квартир и домов горожан. Он старается оставить в собственной памяти и в памяти людей впечатления, энергетику первого счастливого послевоенного десятилетия, когда люди еще осознавали ценности мира, жизни, достоинства, приоритета духовного над материальным, дружбы, взаимопомощи и созидания, пока их не испортили быт и квартирный вопрос.

Активный диалог художника и города продолжается до 4 ноября 1955 года – дня выхода совместного постановления Центрального Комитета КПСС и Совета министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Создание «рая» продолжается до 1960 года по инерции, но постепенно город заполняют типовые здания, парки погибают, фонтаны отключают. На смену приходит обыденность и повседневность.

Виктор Лосев все меньше и меньше пишет городские пейзажи, концентрируя внимание на природе.

Город застраивается так называемыми «хрущевками». И Виктор Лосев переходит на живопись открыточного формата. «Искусство должно быть соразмерно среде обитания, в маленькой комнатке уместны именно миниатюры», – троллит повседневность художник. В 1969 году архитектор Василий Симбирцев под давлением бюрократии создает своеобразный «унитаз», проектируя многоэтажную пристройку (спинку) к Дворцу труда – по сути собственноручно уничтожая свой архитектурный шедевр.

— С одной стороны, лекция посвящена смыслам и ценностям творчества живописца, создавшего визуальную ретроспективу строительства нового города, с другой стороны – ценностям самого города, его архитектурным решениям, — комментирует архитектор-реставратор Сергей Сена.

Мероприятие организовано Библиотечно-издательским центром ВолгГМУ в рамках программы «100 друзей художника Виктора Лосева», реализуемой Научно-проектным объединением архитектуры, градостроительства и дизайна при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ВолгГМУ и Виктор Лосев: факты из жизни

В.Н. Лосев — один из любимых художников президента ВолгГМУ В.И. Петрова.

В собрании В.И. Петрова — 87 произведений художника, 13 из них он решил передать в Музей Виктора Лосева, который откроется 15 мая в здании Первой пожарной части Царицына (с каланчей).

Произведения В.Н. Лосева из коллекции академика В.И. Петрова волгоградцы могли увидеть на выставках «Город, в котором тепло» (куратор О.П. Малкова, 2012) и «Искусство принадлежит народу» (куратор Д.В. Грушевский, 2019).

В собрании ВолгГМУ — 3 произведения художника.

Автор фотохроники фестиваля «Извините, Вы не видели Лосева?» — Леонид Топровер, сын Григория Соломоновича Топровера, выдающегося хирурга, профессора Сталинградского медицинского института.

Произведения В.Н. Лосева хранятся и в семьях преподавателей ВолгГМУ.

