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Домой366INFO.RUВкус Алтая: почему мёд из этого региона любят по всей России

Вкус Алтая: почему мёд из этого региона любят по всей России

editor
By editor
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мед алтая
Фото © пресс-служба фестиваля «Вкусы России»

На Алтае среди гор и цветущих лугов рождается мёд, который отличается насыщенным вкусом, густым ароматом и целебными свойствами. Ежегодно производится около 4 000 тонн алтайского мёда, и этот показатель говорит не только о масштабах производства, но и о неизменной популярности продукта среди гурманов и ценителей здоровья по всей стране. Попробовать алтайский мёд и узнать больше о пчеловодстве от настоящих пасечников, а также познакомиться с другими гастрономическими брендами можно будет на фестивале «Вкусы России» в Москве.

Какой алтайский мёд на вкус

В составе алтайского мёда — нектар растений с высоким содержанием эфирных масел: мяты, змееголовника (мелиссы турецкой), дягиля, ромашки, василька и т.д. Особые свойства появляются также из-за уникального состава флоры Алтая — 10% видов растений для опыления встречаются только на этой территории.

Самый насыщенный и яркий по аромату мёд — горный; мягкий приятный на вкус с ароматом разнотравья — полевой; золотистый с легким цветочным ароматом — луговой; а темный, густой — редкий сорт таёжного алтайского меда на основе цветов смородины, малины и других растений алтайской тайги.

Уникальность Алтайского мёда

Алтайский мёд — не просто сладость, а настоящий гастрономический символ России. Главная причина, почему алтайский мёд так любят, — его неповторимый вкус и аромат, которые формируются благодаря особым природным условиям региона: уникальными минералогическим и органическим составами почв, большим разнообразием медоносов и экологически чистой территорией.

Алтайский мёд — не только гастрономическое наслаждение, но и настоящий природный лекарь. Он богат витаминами, минералами, антиоксидантами и иммуностимуляторами. Регулярное употребление мёда помогает укрепить иммунитет, улучшить обмен веществ, поддержать работу сердечно-сосудистой и нервной систем, а также способствует восстановлению после болезней и стрессов.

Особые физико-химические свойства Алтайских медов были подтверждены «Алтайским государственным университетом» с помощью метода инфракрасной Фурье-спектроскопии. В ходе исследования было проанализировано 69 образцов мёда, 38 образцов из Алтайского края и 31 из других регионов России.

История и традиции

Алтайский мёд известен на всю Россию с Екатерининских времён, когда его называли «сладким золотом» и подавали к императорскому столу.

У пчеловодства на Алтае глубокие корни: в XIX веке оно уже носило товарный характер. Весь воск, получаемый в хозяйствах, шел на воскобойные и свечновосковые заводики. В 30-40-е годы XX века основное пчеловодство сосредоточивалось в общественных организациях — колхозах и совхозах.

Сегодня Алтайский край является одним из наиболее развитых пчеловодческих районов нашей страны. Это один из ведущих регионов России по числу пчелиных семей, насчитывающий свыше 200 тысяч ульев. Ежегодно в крае получают более 4 000 тонн товарного мёда.

Местные пасечники бережно хранят традиции, собирая мёд с особой осторожностью: отбор медовых рамок для откачки меда происходит до начала медосбора, чтобы свежий нектар не попал в рамки, а затем мёд выдерживают 10-12 дней для полного созревания. Это гарантирует насыщенный вкус и сохранение всех полезных свойств.

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