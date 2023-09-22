Управление государственной экспертизы Пермского края выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта реконструкции объекта культурного наследия – Господского дома Дягилева в селе Бикбарда. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

В Куединском районе Пермского края ведутся работы по реставрации исторического для региона здания. Дом Дягилева находится на высоком левом берегу реки Бикбардинка, в историческом центре села Бикбарда. Именно в доме своего деда Павла провел детство Сергей Дягилев, прославивший русскую культуру на весь мир.

Дом из красного кирпича появился в имении Дягилевых в начале XIX века. В связи с аварийным состоянием здание законсервировали и не использовали с 2007 года. Объект культурного наследия отреставрируют полностью – от фундамента до крыши: восстановят фундамент, фасад, отмостки и кладку здания, отремонтируют купол с башенкой и шпилем, венчающий карниз из кирпича и плит природного камня, веранду и выполнят отделку помещений. В список работ также входят замена крыши и чердачного покрытия, устройство новых покрытий полов из щитового паркета и керамической плитки.

После реставрации в нём планируют разместить Дом культуры, библиотеку, отдел администрации. Предполагается, что две комнаты отдадут под музей, а еще две – под гостиницу. Также в здании планируется обустроить сувенирную лавку.

Застройщик – Управление имущественных отношений администрации Куединского муниципального округа Пермского края. Проектировщик – ООО «Союз ПС».

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