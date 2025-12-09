Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВладислав Сулимский и Яков Кацнельсон в новой программе фестиваля «Опера Априори»

Владислав Сулимский и Яков Кацнельсон в новой программе фестиваля «Опера Априори»

editor
By editor
106
владислав сулимский яков кацнельсон
Фото предоставлено пресс-службой «Опера Априори»

16 декабря в Соборной палате камерная программа XI Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори» объединит два вокальных цикла Георгия Свиридова, чей 110-летний юбилей выпадает на эту дату. «Отчалившая Русь» на стихи ещё одного юбиляра, великого русского поэта Сергея Есенина (130 лет со дня рождения) – подлинный шедевр, одно из самых важных сочинений в творчестве композитора. В своём дневнике Свиридов писал, что эту музыкальную поэму отличает «необыкновенная мелодическая яркость… богатство, разнообразие и чистота гармонии. Вот уж поистине русская музыка – новая, светлая, кристально чистого стиля».

Второй опус – «Песни странника» на стихи китайских поэтов эпохи Тан. Это первый вокальный цикл в творчестве Свиридова с «нерусской» литературной основой. Премьера оркестровой версии, сделанной Г.В. Беловым, состоялась в Красноярске лишь в 2015 году – в год празднования столетия композитора. «О существовании этого произведения было известно с 1950-х годов. Однако, многократно дорабатывавшееся композитором, оно так и осталось неопубликованным. … Поэтической основой шести «Песен странника» стали стихотворения Ван Вэя, Пэй Ди, Шэнь Цюаньци, Бо Цзюйи и Хэ Чжичжана, взятые из «Антологии китайской лирики VII–IX вв.» в переводе выдающегося синолога Ю.К. Щуцкого». (Анастасия Тимофеева. «Чувство Востока», 2021). Премьера оригинальной версии для баритона и фортепиано состоялась в Санкт-Петербурге в 2019 году. Ноты были наконец опубликованы, и теперь «Песни странника» будут исполнены в Москве.

В концерте также прозвучат несколько произведений для сольного фортепиано: транскрипции музыки для балетов «Песнь соловья» Игоря Стравинского и «Красный мак» Рейнгольда Глиера, «Чай. Китайский танец» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского в обработке Михаила Плетнёва и «Этюд на китайскую тему» Антона Аренского.

Всемирно известного баритона, ведущего солиста Мариинского театра Владислава Сулимского и блестящего пианиста, доцента Московской консерватории Якова Кацнельсона фестиваль «Опера Априори» соединил в дуэт три года назад. В декабре 2022 года их программа из произведений Мусоргского, Яначека, Дворжака и Бартока стала одним из ярчайших событий московского концертного сезона. Новая кооперация этого творческого тандема в музыке русских композиторов также обещает стать знаковым музыкальным событием культурной жизни столицы. За шинуазри в сценических образах артистов отвечает московский дизайнер Катерина Ляпина и её Модный дом LyapinaK. Вдохновением для создания костюмов послужили изображения одеяний эпохи Тан на фресках и в манускриптах и эскизы костюмов к «ориентальным» балетам «Русских сезонов» Дягилева.

Предыдущая статья
Новогоднее настроение
Следующая статья
62% топ-менеджеров стали больше зарабатывать благодаря чтению книг

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru