Владислав Сулимский и Яков Кацнельсон в новой программе фестиваля «Опера Априори»

16 декабря в Соборной палате камерная программа XI Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори» объединит два вокальных цикла Георгия Свиридова, чей 110-летний юбилей выпадает на эту дату. «Отчалившая Русь» на стихи ещё одного юбиляра, великого русского поэта Сергея Есенина (130 лет со дня рождения) – подлинный шедевр, одно из самых важных сочинений в творчестве композитора. В своём дневнике Свиридов писал, что эту музыкальную поэму отличает «необыкновенная мелодическая яркость… богатство, разнообразие и чистота гармонии. Вот уж поистине русская музыка – новая, светлая, кристально чистого стиля».

Второй опус – «Песни странника» на стихи китайских поэтов эпохи Тан. Это первый вокальный цикл в творчестве Свиридова с «нерусской» литературной основой. Премьера оркестровой версии, сделанной Г.В. Беловым, состоялась в Красноярске лишь в 2015 году – в год празднования столетия композитора. «О существовании этого произведения было известно с 1950-х годов. Однако, многократно дорабатывавшееся композитором, оно так и осталось неопубликованным. … Поэтической основой шести «Песен странника» стали стихотворения Ван Вэя, Пэй Ди, Шэнь Цюаньци, Бо Цзюйи и Хэ Чжичжана, взятые из «Антологии китайской лирики VII–IX вв.» в переводе выдающегося синолога Ю.К. Щуцкого». (Анастасия Тимофеева. «Чувство Востока», 2021). Премьера оригинальной версии для баритона и фортепиано состоялась в Санкт-Петербурге в 2019 году. Ноты были наконец опубликованы, и теперь «Песни странника» будут исполнены в Москве.

В концерте также прозвучат несколько произведений для сольного фортепиано: транскрипции музыки для балетов «Песнь соловья» Игоря Стравинского и «Красный мак» Рейнгольда Глиера, «Чай. Китайский танец» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского в обработке Михаила Плетнёва и «Этюд на китайскую тему» Антона Аренского.

Всемирно известного баритона, ведущего солиста Мариинского театра Владислава Сулимского и блестящего пианиста, доцента Московской консерватории Якова Кацнельсона фестиваль «Опера Априори» соединил в дуэт три года назад. В декабре 2022 года их программа из произведений Мусоргского, Яначека, Дворжака и Бартока стала одним из ярчайших событий московского концертного сезона. Новая кооперация этого творческого тандема в музыке русских композиторов также обещает стать знаковым музыкальным событием культурной жизни столицы. За шинуазри в сценических образах артистов отвечает московский дизайнер Катерина Ляпина и её Модный дом LyapinaK. Вдохновением для создания костюмов послужили изображения одеяний эпохи Тан на фресках и в манускриптах и эскизы костюмов к «ориентальным» балетам «Русских сезонов» Дягилева.