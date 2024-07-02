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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Возмездие «Русалки»

editor
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Сцена из спектакля Русалка.

Сцена из спектакля Русалка

К 225-тилетнему юбилею А.С. Пушкина Московский музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко подарил зрителю премьеру оперы «Русалка», написанную по его неоконченной драме тезкой великого поэта – А.С. Даргомыжским. Эту незаслуженно обделенную вниманием оперу редко ставят на сцене, хотя ее художественное и историческое значение трудно переоценить – в свое время, в 1856 году, когда была представлена премьера «Русалки» в Санкт-Петербурге, она стала первой русской оперой в жанре психологической бытовой драмы. В ней композитор вынес на сцену глубокие психологические переживания героев, поставив на первое место чувства простых людей – Мельника и его дочери Наташи, брошенной Князем, вынужденным жениться по сословному этикету.

Сцена из спектакля Русалка_Екатерина Лукаш - Княгиня, Владимир Дмитрук - Князь

Сцена из спектакля Русалка_Екатерина Лукаш — Княгиня, Владимир Дмитрук — Князь

Тогда, когда создавалась эта опера, подобные социальные моменты звучали особенно остро, находя отражение во многих произведениях искусства, но и сегодня подобная модель отношений, даже вне социальной дискриминации, – не редкость, поэтому чувства героев, раскрывающиеся в этом сочинении, будут близки и понятны многим.

«Русалка», в XIX веке довольно популярная у зрителей, к сожалению, редко стала появляться на сценах в ХХ веке. Одна из причин тому, вероятно, – весьма непростые вокальные партии, ориентированные на созданный великим классиком М. И. Глинкой вокальный речитатив. Кстати, по этой же причине оперы последнего постигает та же сценическая участь.

Сцена из спектакля Русалка

Сцена из спектакля Русалка

В «Русалке», музыкальный текст которой основан на национальной, крестьянской и городской мелодике, вокальный речитатив чутко передает через интонацию душевные движения героев – как в соло, так и в дуэтах, терцетах дивной красоты. Артисты МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, где опера поставлена в трех составах, не только легко справляются со сложнейшими вокальными задачами, но и транслируют через изысканный вокальный рисунок драматические движения души, которые, несомненно, занимают центральное место в партитуре Даргомыжского.

Бессменный худрук и главный режиссер театра Александр Титель, инициировавший и поставивший новый спектакль вместе с творческой командой, в которую вошли его постоянные соавторы художник Владимир Арефьев и дирижер-постановщик Тимур Зангиев, следует за идеями композитора.

Дмитрий Ульянов - Мельник

Дмитрий Ульянов — Мельник

На первое место режиссер выводит личную драму героев – Наташи, ее отца Мельника, Князя и Княгини. Он начинает спектакль с пролога, отсутствующего у Даргомыжского, который возникает из перенесенной сюда предфинальной картины, когда Наташа, ставшая Русалкой, отправляет дочку на берег Днепра, чтобы та заманила в пучину вод своего отца – Князя. Этим сразу расставлены смысловые акценты – возмездие неминуемо, а линейный сюжет превращается в воспоминание, обретая кольцевую композицию.

Владимир Дмитрук - Князь, Елена Гусева - Наташа

Владимир Дмитрук — Князь, Елена Гусева — Наташа

Трогательный и трагичный образ Наташи, чувства которой мечутся от страстной влюбленности к крайним страданиям, заставившим найти покой в водах Днепра, создает Елена Гусева. Ее прекрасное пластичное сопрано передает все нюансы душевных перипетий. Великолепен образ Мельника в исполнении раскатистого баса Дмитрия Ульянова – яркий, характеристичный персонаж проходит трансформацию от добродушного старика-отца к обезумевшему страдальцу, мнящему себя вороном. Пожалуй, артист не уступает в актерской и вокальной харизме своим великим предшественникам, прославившимся этой ролью, – Осипу Петрову и Федору Шаляпину. Чуть менее трагичными, но вызывающими не меньше сочувствия, выступают персонажи Владимира Дмитрука и Екатерины Лукаш – Князь и Княгиня, не находящие счастья после утопления Наташи, голос которой слышится повсюду. Князь, сжигаемый чувством вины, неприкаянно ходит на берег Днепра, куда его «влечет неведомая сила», и в итоге, увлекаемый маленькой Русалочкой, дочерью Наташи, следует за ней.

Владимир Дмитрук - Князь, Екатерина Лукаш - Княгиня

Владимир Дмитрук — Князь, Екатерина Лукаш — Княгиня

Сценическое пространство лаконично и обостряет главную драму героев – эпоха, воспроизведенная стилизованно в крестьянских потертых одеждах, монохромных темных платьях и сюртуках, обозначена символически. Однако театру пришлось потрудиться, чтобы создать главный символический образ деревенского быта – сосновый пандус, составивший каркас декораций – на его оформление ушло 3 километра доски. Еще один важный визуальный образ постановки – это мир вод Днепра, созданный видеосредствами и находящийся в постоянном движении. Разное освещение реки меняет его манящий образ. Особенно красив Днепр ночью в лунном свете – в нем все приобретает черно-белые очертания, теряется грань между реальностью и вымыслом, и русалки выходят на берег… Именно такой предстает река во второй части действия, когда Наташа скрывается в его водах.

Сочно и красиво поставлены массовые сцены – крестьянские песни и пляски, оттеняющие основную душевную драму героев, представления на свадьбе Князя и Княгини.

Для этой постановки театр создал около двух с половиной сотен костюмов для главных героев и артистов хора, а также для артистов миманса и приглашенных артистов театра «Ромен».

Грандиозная постановка завершает в МАМТе сезон, в котором обозначена новая тенденция – приоритет русских и российских опер, представленных премьерами театра и занявших достойное место в его афише.

Евгения АРТЕМОВА,
Фото Сергея РОДИОНОВА

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