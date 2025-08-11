«Волшебный край! очей отрада!» – выставочный проект из коллекции Александра и Ольги Нечаевых, открытый в Государственном музее-заповеднике «Остафьево» – «Русский Парнас».

Основа коллекции – картины с видами Крыма, вдохновленные его уникальной природой, богатой историей и особым светом. Образы полуострова в живописи невероятно разнообразны: от романтических морских пейзажей до исторических полотен, от античных руин до индустриальных видов.

«Предлагаемый выставочный проект – это возможность прикоснуться к богатому художественному наследию Крыма, открыть для себя новые имена и новые грани полуострова. Это шанс увидеть Крым не только глазами туриста, но и глазами художника, ощутить его вечную красоту и сложную, многогранную историю через призму восприятия разных живописцев» — заявил директор музея-заповедника «Остафьево» – «Русский Парнас» Андрей Лоскутов.

46 произведений, экспонируемых на выставке, представляют художников крымской импрессионистической школы живописи, которые тонко передают удивительную атмосферу уникального полуострова, его архитектуру, красоту природы – яркое солнце, лазурное море, причудливые скалы, южную растительность, пышные сады и широкие степи.

Началом истории школы импрессионистов Крыма считают 1940-е – 1950-е годы. В это время молодые художники, ученики выдающихся живописцев-академиков Н.С. Самокиша, Б.В. Иогансона, И.И. Чекмазова, Н.С. Барсамова, получив академическое образование в Москве и Ленинграде, в качестве преподавателей приехали в Симферопольское художественное училище имени Н.С. Самокиша и, помимо своей основной деятельности, продолжили заниматься творчеством.

Необходимо отметить представленные на выставке работы таких мастеров школы, как Валентин Бернадский, Федор Захаров, Николай Бортников, Валентина Цветкова, Петр Столяренко, Владимир Соколов, Степан Мамчич, Павел Скорубский, Нина Драгомирова, Владимир Яновский и других. Их полотна наполнены яркими мотивами, экспрессией. Местную школу невозможно представить без живописи Якова Басова, Олега Грачева, Виктора Апановича, Виктора Фербера, Михаила Алисова. Вклад художников формирует и развивает уникальную манеру письма. Каждый мазок кисти, каждая линия, каждый цвет – это часть их души, их личное откровение о Крыме. На выставке также отмечены и акварели поэта, литературного критика Максимилиана Волошина. Многие из своих работ он подписывал стихотворными строками собственного сочинения.

Произведения крымских художников насыщенны по цвету. Их отличает особая экспрессия и, в то же время, теплая колористика. Практически во всех работах присутствует нежное отношение к природе и людям Крымского полуострова.