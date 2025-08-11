Стартовали съёмки полнометражного фильма «Чужой звонок»

Онлайн-кинотеатр KION совместно со «Студией РоЕл», телеканалом НТВ и при поддержке Фонда кино сообщают о начале съемок полнометражного фильма «Чужой звонок» — пронзительной истории о выборе, определяющем всю дальнейшую жизнь. Сценарий фильма написан по мотивам одноименной повести Екатерины Марковой, впервые опубликованной в журнале «Юность» в 1979 году. В новой интерпретации история разворачивается в наше время и в начале нулевых.

В ролях – Алевтина Майер, Денис Косиков, Максим Сапрыкин, Владислав Ветров, Алексей Чадов, Светлана Иванова, Людмила Артемьева и Ксения Алферова. Также в ленте снимается актриса Елена Сафонова, которая исполнила главную роль в экранизации повести «Чужой звонок» 1985 года.



Наши дни. Художница Наташа (Светлана Иванова) готовится к выставке своих картин. В галерее перед открытием она узнаёт в одном из сотрудников своего бывшего одноклассника и первую любовь – музыканта Игоря (Алексей Чадов). И погружается в воспоминания.

Начало нулевых. Юная Наташа (Алевтина Майер) разрывается между давлением рациональных родителей, решительно настроенных отправить дочь учиться на юриста, и своими мечтами о поступлении в Академию художеств в Петербурге. Поверить в себя и пойти на риск ей помогает новенький одноклассник, одаренный музыкант Игорь (Денис Косиков). Молодые люди влюбляются друг в друга, но их счастье прерывает семейная трагедия. Наташа, не готовая ради Игоря пожертвовать своей мечтой, уезжает в Петербург и начинает строить свою жизнь. Выбор, сделанный в юности, часто оказывается решающим. Но если бы была возможность повернуть время вспять, как бы мы поступили? Этими вопросами задается взрослая Наташа.

«Любой персонаж, как правило, складывается в процессе работы. Но с моим героем всё интереснее. Сам Игорь меняется в процессе истории, и эти изменения кардинально влияют на картину. Очень интересная роль. «Чужой звонок» – светлая история про любовь. А любовь – это важно. И напоминать об этом зрителю важно», – говорит актёр Денис Косиков.



«Для меня это история о том, как мы становимся взрослыми. Первая попытка ощутить своё «я», своё движение по жизни – каким оно может быть? Я добрый человек? Хороший или плохой? Я уже взрослая или ещё не совсем? Я уже могу принимать решения или мне нужна чья-то помощь? Это прямо квинтэссенция взросления. И, конечно, попытка понять – а любовь – это что?», – делится актриса Алевтина Майер.



«Идея об экранизации повести «Чужой звонок» принадлежит режиссеру, Светлане Белкиной. Нас вдохновил именно этот союз – конкретная повесть и конкретный режиссер. Сюжет, фабула будут теми же, что в повести, но в современной молодёжной подаче. Ведь с 1979 года изменился не только язык общения, но немного изменились и сами молодые люди. Главное, что для нас важно – рассказать и показать эту историю так, чтобы она была интересна нынешней молодёжи, чтобы они поверили героям и узнали в них себя. Вообще вся наша творческая команда – и режиссер, и оператор, и сценарист – принадлежит молодому поколению. Мы хотим выстраивать разговор со зрителем без взрослого поучающего менторского тона, а ведя диалог на равных. Лично для меня это история первой любви, первого взрослого выбора и первого предательства», – рассказывает генеральный продюсер «Студии РоЕл» Елизавета Елистратова.