VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSОмар Аседо представил клип на песню «Праздник мира» для конкурса «Интервидение»

Омар Аседо представил клип на песню «Праздник мира» для конкурса «Интервидение»

editor
By editor
82
заглушка

Певец, композитор и продюсер Омар Аседо из Венесуэлы презентовал клип на песню La Fiesta de la Paz («Праздник мира»), с которой он представит свою страну на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

Омар Аседо выступил не только исполнителем, но и автором музыки и текста песни. Его композиция – музыкальное торжество, призывающее к единству, братству и межкультурному единению. Она символизирует мост, объединяющий сердца, стирающий границы и гармонично сочетающий голоса разных, но родственных народов в единое целое.

Вдохновением для создания песни послужил один из самых ярких и самобытных жанров Венесуэлы – калипсо. Певец мастерски соединил его традиционное звучание со своим уникальным стилем и мелодическими мотивами, характерными для региона Эль-Кальяо. «Мы заставим весь мир танцевать калипсо под звуки «Праздника Мира»!», – отметил артист.

Визуальная часть клипа, созданная режиссёром Поэ Поланко, призывает зрителей объединиться под знаменем мира, преодолевая любые различия, споры и конфликты. Видеоролик наполнен яркими, контрастными цветами, что символизирует многообразие культур и энергию жизни. Цветовая гамма клипа усиливает динамику калипсо, визуально воплощая его ритмичную природу и заряжая зрителей энергией танца.

Ранее свои конкурсные клипы представили участники от России, Кубы и Киргизии.

Предыдущая статья
Зачем театру бизнес-советники?
Следующая статья
Волшебный край! очей отрада!

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru