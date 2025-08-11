Омар Аседо представил клип на песню «Праздник мира» для конкурса «Интервидение»

Певец, композитор и продюсер Омар Аседо из Венесуэлы презентовал клип на песню La Fiesta de la Paz («Праздник мира»), с которой он представит свою страну на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

Омар Аседо выступил не только исполнителем, но и автором музыки и текста песни. Его композиция – музыкальное торжество, призывающее к единству, братству и межкультурному единению. Она символизирует мост, объединяющий сердца, стирающий границы и гармонично сочетающий голоса разных, но родственных народов в единое целое.

Вдохновением для создания песни послужил один из самых ярких и самобытных жанров Венесуэлы – калипсо. Певец мастерски соединил его традиционное звучание со своим уникальным стилем и мелодическими мотивами, характерными для региона Эль-Кальяо. «Мы заставим весь мир танцевать калипсо под звуки «Праздника Мира»!», – отметил артист.

Визуальная часть клипа, созданная режиссёром Поэ Поланко, призывает зрителей объединиться под знаменем мира, преодолевая любые различия, споры и конфликты. Видеоролик наполнен яркими, контрастными цветами, что символизирует многообразие культур и энергию жизни. Цветовая гамма клипа усиливает динамику калипсо, визуально воплощая его ритмичную природу и заряжая зрителей энергией танца.

Ранее свои конкурсные клипы представили участники от России, Кубы и Киргизии.