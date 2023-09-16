Российские и зарубежные спортсмены 15 сентября возложили цветы к Огню Памяти и Славы у стен Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Мероприятие прошло в рамках расширенного заседания комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Участниками акции стали около 100 атлетов, а также руководители российского спорта. Они почтили память павших в Великой Отечественной войне. Спортсмены также посетили Музей Победы. Гостям провели экскурсию по масштабной иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа».

«Очень понравилась экскурсия, все наглядно и реалистично. Все залы экспозиции выполнены прекрасно, даже не могу выделить какой-то один из них. Интересно то, что во время экскурсии в разных локациях экспозиции работают актеры, такого я нигде не встречала», - отметила российская гимнастка, Олимпийская чемпионка в групповых упражнениях в Рио-де-Жанейро, семикратная чемпионка мира, трехкратная Чемпионка Европы Анастасия Максимова.

Гости музея погрузились атмосферу жизни страны в годы Великой Отечественной войны, увидели последние минуты мирной жизни и первые часы самой страшной войны, побывали в кабинете Сталина на секретном заседании Комитета обороны, а также узнали что пришлось пережить 70 миллионам советских людей, оказавшихся в оккупации.

«Шокирующая и пронизывающая экспозиция, до мурашек. Вместе с экскурсоводом мы прожили все 4 года войны. Увидели эвакуацию времен Великой Отечественной, невольно сравнили ее с нашей Херсонской эвакуацией, потому что мы тоже прошли через то, что происходило в Великую Отечественную. Нельзя забывать то, что было. История – это наше будущее», – поделилась и.о. Министра спорта Херсонской области Эльвира Витренко.

«Великолепная выставка, мощнейшие впечатления. Спасибо всем, кто создал этот Музей. Сказать про него «колоссально» — это ничего не сказать. Экскурсия по экспозиции проходит в сопровождении звука, поэтому не покидает ощущение, что ты где-то здесь, рядом с участниками событий времен Великой Отечественной войны», - рассказал заместитель руководителя организационного отдела Олимпийского комитета России Евгений Глухов.

Спортсмены также увидели экспозицию «Подвиг Армии», выставку «Обыкновенный Нацизм», посетили Зал Славы и Зал Полководцев Музея Победы.

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