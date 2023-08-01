Воображаемый музей Михаила Шемякина. Лестница в искусстве

Собрание Государственная Третьяковская галерея, Центр Михаила Шемякина, Фонд Цифровой трансформации мирового культурного наследия Третьяковская галерея совместно с Фондом цифровой трансформации мирового культурного наследия открывает выставочный проект, при поддержке Центра Михаила Шемякина, рассказывающий о «Воображаемом музее Михаила Шемякина» — исследовательском мета-проекте, над котором художник работает более 60 лет. Проект призван продемонстрировать, что практически все, что создается сегодня, имеет взаимосвязь с тем, что было создано в прошлом.
В экспозицию выставки вошли 54 произведения разных авторов из коллекции Третьяковской галереи и около 100 работ из Центра Михаила Шемякина. Подбор и комбинация произведений позволит зрителю увидеть, как работает «Воображаемый музей Михаила Шемякина», как поиск на заданную тему позволяет обнаружить неожиданные артефакты в наследии известных авторов — Михаила Ларионова, Бориса Кустодиева, Василия Поленова и других, как в процессе собрания и анализа архетипических мотивов выявляются другие архетипы и новые темы. Работы представлены во взаимосвязи с научными материалами из проекта «Воображаемый музей Михаила Шемякина».
Проект «Воображаемый Музей» появился в начале 60-х годов, когда Михаил Шемякин начал собирать вырезки из книг и альбомов, и эволюционным путем превратился в масштабное исследование, выявляющее проблемы архетипического ядра и единства культурой памяти. «Воображаемый музей» неоднократно назван особым вкладом в развитие мировой культуры — за него Михаил Шемякин был удостоен почетных докторских степеней в 5 университетах мира, а правительство Франции наградило его орденом Рыцаря искусств и литературы. Сегодня «Воображаемый музей» насчитывает около 3 000 000 изображений, который были отсортированы более чем по 1 000 темам.
С 2021 года ведется создание «Цифрового Воображаемого музея», ключевая идея которого заключается в сохранении мета-исследования Шемякина для будущих поколений. В 2022 году велась активная работа по диджитализации «Воображаемого музея». За 6 месяцев работы международной команды был создан многотерабайтный архив из более чем 200 000 изображений. В данный момент создана двуязычная онлайн- платформа, которая преобразует исследовательский архив в универсальный инструмент для аналитиков, художников, кураторов и широкого круга людей, интересующихся искусством. Платформа, в тандеме с аналоговым архивом, в ближайшей перспективе станет базой для вузовских исследований в области визуальной культуры, а также послужит основой для создания выставок, книг и ряда образовательных программ, направленных на развитие аналитических способностей.
Его цель — раскрыть и показать широкой аудитории «Воображаемый Музей» на стыке современных информационных технологий и авторских методов анализа произведений искусства. Михаил Шемякин выявляет множественность параллелей и сквозных тем, и, тем самым, осмысляет историю культуры, от древности до наших дней.
Выставка открыта до 17 сентября 2023 года.
Где? Новая Третьяковка, 38 зал.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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