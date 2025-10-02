«Все здесь не случайно»: в Новопушкинском сквере открылся шестиметровый арт-объект, созданный для программы «Московское долголетие»

Программа «Московское долголетие» — одна из крупнейших социальных инициатив столицы, которая меняет представление о возрасте и открывает новые возможности для жителей 55+. Сегодня в программе участвуют сотни тысяч москвичей, для которых жизнь наполнена новыми знаниями, творчеством, спортом и культурными событиями. Проект формирует совершенно новую модель городской культуры — культуру активного и счастливого долголетия, где возраст становится ресурсом, а не ограничением.

Эти идеи нашли отражение в художественной инсталляции «Все здесь не случайно», созданной художником Владимиром Ивановым, резидентом ASKERI GALLERY. Работа будет представлена в Новопушкинском сквере и станет частью большой акции проекта «Московское долголетия» — «Скажи спасибо старшим». На инсталляции будут отображаться добрые послания москвичей для родителей, бабушек, дедушек и других близких. Оставить их можно на сайте спасибостаршим.рф, а также прямо на месте — с помощью специальной сенсорной панели.

Арт-объект размещен в самом центре Москвы, что особенно символично: здесь искусство становится частью повседневной жизни города. Центральным образом инсталляции выступает кот, олицетворяющий домашний уют, мудрость и тепло, которое нам дарит старшее поколение. Девять жизней кота — это метафора бесконечных возможностей начать всё сначала в любом возрасте. Около него лежит клубок ниток, символизирующий теплоту семейных уз и связь поколений, а рядом установлен ретро-телевизор, на экране которого будут транслироваться благодарности от москвичей своим близким старшего возраста.

ASKERI GALLERY выражает благодарность заместителю руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимиру Филиппову и его команде за помощь в реализации проекта.

«Искусство, любовь, связь поколений и благодарность старшим близким – это то, что объединяет в себе арт-инсталляция. Такое произведение современного искусства неслучайно стало символом Дня старшего поклонения и «Московского долголетия» в этом году. Это еще раз подчеркивает, что в любом возрасте можно и нужно узнавать новое, быть в курсе последних культурных тенденций и развивать эстетический вкус. Кроме того, арт-объект станет частью большой акции «Скажи спасибо старшим». На нем будут транслироваться важные и нужные послания москвичей своим близким. Уверены, что эта яркая скульптура станет точкой притяжения для всех жителей столицы, объединит поколения и откроет современное искусство для еще большего количества людей», — Владимир Филиппов.

Автор инсталляции — Владимир Иванов, художник, чьё имя хорошо известно российской публике и чьи работы уже заняли своё место в культурном пространстве страны. Его лимитированные серии скульптур и арт-объектов отличаются уникальной выразительностью и современным звучанием, а образы, знакомые каждому с детства, в его интерпретации обретают новую силу и превращаются в символы радости, тепла и игры. Художник создаёт искусство, которое соединяет простоту формы с глубокой эмоциональностью, благодаря чему его творения находят отклик у зрителей самых разных поколений и становятся частью актуальной художественной сцены России. В инсталляции для программы «Московское долголетие», которая будет украшать Новопушкинский сквер, автор использует свой художественный язык, чтобы объединить поколения и подчеркнуть: искусство способно быть близким каждому. Сегодня он представлен в ASKERI GALLERY — галерее современного искусства, которая работает с российскими и зарубежными художниками и активно участвует в значимых культурных проектах страны.