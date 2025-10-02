«Очень дорого»: Елена Князева представила гимн самой большой роскоши в современном мире

Известная артистка Елена Князева выпустила пронзительный и актуальный сингл «Очень дорого». Песня, рожденная из виртуального обсуждения в социальных сетях, рассказывает о том, что значит по-настоящему любить в нынешнее время, и почему это — самая большая роскошь.

Толчком к созданию трека стал необычный подарок от поклонника. Он с помощью искусственного интеллекта смоделировал и напечатал на 3D-принтере куклу певицы. Кукла с микрофоном и деньгами в руках, выполненная в уникальном стиле, поразила Елену.

«Я даже не знала, что такое вообще возможно, — делится Елена Князева. — Это удивительно, как искусственный интеллект выводит свой ассоциативный ряд. Я получила в подарок эту коробку, выложила фото в соцсети, и сразу десятки людей откликнулись одной и той же фразой: «Это про то, что любить — очень дорого». Эта мысль меня зацепила. Я, недолго думая села и написала песню».

Идея, подхваченная из коллективного бессознательного интернета, мгновенно обрела музыкальную форму. Елена обратилась к продюсеру Лёне Величковскому, и вместе они в сжатые сроки записали демо-версию.

«Мы вложили в эту работу много труда, но сложилась она невероятно быстро и органично, — комментирует процесс создания Князева. — У нас было ощущение, что эта песня уже где-то витала в воздухе, а мы просто стали ее проводниками».