Максим Олейников «Я ревную»: История всепоглощающей любви

9 февраля певец и композитор Максим Олейников представил новую балладу «Я ревную». В основу песни легло стихотворение Михаила Гуцериева «Посему, вопреки, назло». Автором музыки стал сам певец.

Максим Олейников родился в Волгограде. Его становление как профессионального артиста — композитора и певца — произошло во многом благодаря наставничеству Стаса Михайлова, в концертной программе которого Максим работал более пяти лет. Сегодня Максим Олейников развивает сольную карьеру: на счету артиста уже два авторских альбома, а также участие в крупных музыкальных проектах.

Сотрудничество поэта Михаила Гуцериева с Максимом началось в 2021 году с композиции «Нас толкает за рамки любовь». Песня появилась в момент знакомства Максима с творчеством поэта: начав с одного стихотворения он не смог остановиться, и прочёл все доступные на тот момент произведения Михаила Гуцериева. По словам артиста, «…сопереживая стихам, пропуская их через своё сердце и душу, песни рождались сами собой». Главная из них на тот момент — «Нас толкает за рамки любовь» — получилась многогранной, с глубокой драматургией, подталкивающей к серьёзным размышлениям. На церемонии «Шансон года» в Кремле Максим Олейников получил за эту песню «золотой гитарный гриф».

Новая песня «Я ревную» представляет нам героя, одержимого чувствами, страдающего в одиночестве от невозможности быть рядом со своей избранницей. Охваченный ревностью, он неистово стремится к своей любви, чтобы воссоединиться с ней на всю жизнь. Герой давно и безуспешно пытается достучаться до её сердца, он ждёт момента, когда окажется рядом с ней и сможет открыть свои чувства.

Я ревную к чужой улыбке,

Я ревную к чужим глазам,

Я ревную, считаю ошибки,

Я хочу в город счастья Сезам.

«Поэзия Михаила Гуцериева о жизни, о любви, о душе, и песня «Я ревную» — не исключение. Стих — как картина: через эмоции может произойти слияние поэтических строчек и музыкальной гармонии. Искреннее и глубокое творчество поэта мне очень близко. Уверен, каждый сумеет найти в этой композиции созвучные своему сердцу строки и ноты», — поделился Максим Олейников.

В ближайшее время Максим Олейников приступит к съёмке видеоклипа.