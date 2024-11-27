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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ВТБ поддерживает выставку собрания С. И. Щукина в Пушкинском музее

editor
By editor
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алексей петухов
Алексей Петухов, ведущий научный сотрудник отдела нового западного искусства Пушкинского музея, куратор выставки «Неизвестный Щукин. Не только новое искусство» © Сергей Пятаков, РИА Новости. Источник - сайт vtbrussia.ru

Выставка «Неизвестный Щукин. Не только новое искусство» открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и продлится до 16 марта 2025 г. при поддержке генерального спонсора банка ВТБ.

«Собрание нового искусства Сергея Ивановича Щукина высоко ценится во всем мире. Однако среди его сокровищ были и те экспонаты, которые ранее не были представлены публике. Экспозиция позволяет реконструировать наследие знаменитого мецената и взглянуть на избранные предметы искусства через призму его личности. В этом году мы рады вновь поддержать выставку, посвященную династии великих московских коллекционеров. Мы поздравляем нашего давнего партнера, Пушкинский музей, с реализацией такого масштабного выставочного проекта, и приглашаем клиентов банка посетить экспозицию среди первых», – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Экспозиция представлена как путешествие по цивилизациям и странам: Древний Египет, Китай и Япония, Европа эпохи барокко, наследие русской усадебной и религиозной культуры XVII–XIX столетий. Кроме прославленных картин Сезанна, Матисса, Дерена, выставленных в необычном контексте, посетители увидят малоизвестные артефакты других культур и цивилизаций, элементы интерьеров особняка семьи знаменитого мецената.

«Эта выставка — коллекция открытий. Как выяснилось, дом Сергея Щукина был настоящей сокровищницей артефактов мировых цивилизаций. Самым древним памятникам в особняке Щукина более двух тысячелетий. Экспозиция построена на нескольких ключевых сюжетах, которые подчеркивают неординарный подход Сергея Ивановича и его семьи к искусству. Ее можно сравнить с серией авантюрных романов, которые выходят под похожими обложками, но оформлены по-разному: «Сергей Щукин и Египет», или «Восточные встречи», или «Старые мастера»», – рассказал Алексей Петухов, куратор выставки.

Проект собрал вместе экспонаты из следующих музеев: Государственный музей Востока, Государственный музей-заповедник «Останкино и Кусково», Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Музеи Московского Кремля, Музей архитектуры им. А.В. Щусева, Российская академия художеств, Государственный музей истории религии, Астраханская государственная картинная галерея имени П.М. Догадина, Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия).

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