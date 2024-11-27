В Москве завершился VII молодежный форум «Наследие»

В столице завершился VII молодежный форум «Наследие», организованный Правительством Москвы. По традиции он включал деловую, образовательную, экскурсионную программы, конкурс студенческих работ и городской фестиваль. Принять участие в мероприятиях форума мог любой желающий. Кроме того, с его ключевых площадок была организована онлайн-трансляция. Участники форума обсудили, как сохранить и популяризировать культурное наследие, интегрируя исторические памятники в современную городскую среду.

«Молодёжный форум «Наследие» — одно из тех событий, которое одинаково ждут как жители, интересующиеся столичной историей и архитектурой, так и ведущие специалисты, работа которых соприкасается с сохранением культурного наследия. В этом году в нем приняли участие более 20 тысяч человек. Форум на протяжении семи лет остается уникальной площадкой для обмена опытом, как для молодых специалистов, так и для профессионального сообщества. Ведь одной из приоритетных задач форума с самого начала была и остаётся популяризация столичных объектов культурного наследия среди молодежи, в том числе для воспитания достойной смены специалистов, которым предстоит сохранять памятники архитектуры для будущих поколений», — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Деловая программа

Деловая программа форума прошла в культурном центре Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 21 ноября состоялось пленарное заседание на тему «Сохранение культурного наследия как одна из основ устойчивого развития мегаполиса».

Также в рамках форума состоялась серия круглых столов, посвященных вопросам сохранения культурного наследия: «Новые подходы и технологии в сохранении наследия», «Культурное наследие как ресурс и драйвер экономики», «Сохраняем наследие вместе: от низовых инициатив до крупных волонтерских центров», «Перспективы в образовании: новые навыки и компетенции в области сохранения культурного наследия», «Популяризация культурного наследия», «Роль культурного наследия в стратегиях развития регионов», «Эффективные практики международного сотрудничества», «Благоустройство исторической среды в контексте современных трендов развития общественных пространств», «Наследие вокруг нас: объекты культурного наследия как точки экскурсионного показа», паблик-ток «Разговоры о важном: как совмещать современные потребности города и горожан с историческим контекстом», деловая игра «Сохраняем наследие».

На площадке форума столичные специалисты в сфере реставрации, охраны и использования памятников культуры смогли пообщаться с коллегами из Армении и Алжира, из регионов, обменяться мнениями, лучшими практиками. Спикеры из Китая и Бразилии поделились своим опытом онлайн.

Студенческий конкурс

В этом году в конкурсной программе форума приняли участие 300 студентов из 28 столичных вузов. В составе междисциплинарных команд, в которые вошли будущие реставраторы, архитекторы, историки, социологи, урбанисты, экономисты, юристы, менеджеры, PR-специалисты и другие, они разрабатывали собственные проекты реставрации и приспособления для знакового памятника конструктивизма, находящемся в Таганском районе столицы – Дворца культуры завода «Серп и Молот». Сейчас здание переживает возрождение и лучшие конкурсные решения собственник объекта сможет внедрить на практике.

В региональном треке студенческого конкурса в этом году приняли участие 12 регионов: Владимир, Воронеж, Красноярск, Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тюмень, Челябинск, Смоленск, Донецк, Республика Крым. Все они разрабатывали концепцию развития одного из памятников архитектуры своего города, в случае реализации которой он станет популярным местом у горожан и раскроет свой туристический потенциал. Вошли в шорт-лист и приехали в Москву для очной защиты своих проектов пять команд: из Владимира, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова и Челябинска.

Защита, голосование за лучшие конкурсные работы и церемония награждения победителей состоялись 22 ноября в культурном центре Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

В московской части конкурса победителем стала команда №11, предложившая создать многофункциональный комплекс «Серп и молот» с трансформируемым залом.

Второе место заняла команда 12, которая также предложила создать многофункциональный центр «Металлург» с размещением здесь музея, мастерских, коворкинга, выставочного пространства, эксперементариума.

Третье — команда 3, которая предполагает зал-трансформер, уличный амфитеатр, школу программирования и робототехники, арену виртуальной реальности и творческие студии, а также музей русского авангарда.

Также жюри отметили и наградили московские команды в номинациях «Лучшая идея по продвижению и популяризации», «Новизна и актуальность», «Лучшая организация реставрационных работ», «Лучшая визуализация», «Оригинальная идея приспособления», «Увлеченность идеей исследования», «Оригинальность подхода», «Бережное отношение к наследию». Отдельно команду в номинации «Приз зрительских симпатий» выбрали зрители форума.

В региональной части конкурса первое место заняла команда из Саратова с проектом «Малый музей архитектуры города Саратова», второе место досталось команде из Владимира, которая разработала проект ревитализации зданий прядильно-ткацкой фабрики и рабочих казарм середины XIX – начала XX века в рабочем посёлке Собинка. На третьем месте оказалась команда из Нижнего Новгорода с проектом реставрации объекта «Комплекс уездной полицейской управы» в селе Курмыш Нижегородской области. Члены жюри также отметили работу из Самары в номинации «Бережное отношение к культурному наследию» и наградили ребят из Челябинска за победу в номинации: «Выбор уникального объекта».

В международной части свои проекты представили студенты из Таиланда и Республики Беларусь.

Фестиваль «Наследие»

По традиции ежегодный молодежный форум «Наследие» завершился городским фестивалем, который состоялся 23 ноября. Уже во второй раз площадкой для него стало общественное пространство «Депо. Три вокзала». Традиционным партнером фестиваля стал Московский финансово-промышленный университет «Синергия».

На фестивале были представлены десять тематических зон, каждая из которых предлагала свои форматы мероприятий: «Дом открытий», «Дом знаний», «Дом мастеров», «Дом достижений», «Дом детства», «Дом современных технологий», «Дом связи», «Дом книги», «Дом кино» и «Дом карьеры».

Гости приняли участие в квесте «Наследие Москвы» от студентов Университета Правительства Москва, команды проекта «Лаборатория квеста», квиз-игре «Москва Архитектурная», концерт-экскурсии «Московских окон негасимый свет», встречах с экспертами и учеными, тематических мастер-классах по сохранению наследия и интерактивных занятиях по ознакомлению с уникальными ремеслами, выставках проектных работ участников VII Молодежного форума «Наследие», арт-инсталляциях, познакомились с работами участников молодежного фотоконкурса «Наследие в объективе», совершили интерактивную прогулку в режиме дополненной реальности по объектам культурного наследия, побывали на книжной ярмарке и в киносалоне. Желающие также посетили ярмарку вакансий.

В АR-зоне посетителей ждала впечатляющая интерактивная прогулка в режиме дополненной реальности по объектам культурного наследия города вместе с полюбившимся персонажем Львом-хранителем.

Посетители фестиваля традиционно приняли участие в мастер-классах, которые проводились в течение всего дня. На одном из них участники расписали футболки изображениями объектов культурного достояния, на другом — освоили технику мозаики, на третьем — научились реставрировать мебель. А еще — сделали своими руками русскую народную куклу, мозаику в японской технике кумико, авторскую открытку, витражную картину в старинной технике художественной росписи стекла, расписали кокошник и изобразили на спиле дерева памятники архитектуры. В рамках проекта «Почта наследия «Дом связи» участники смогли отправить тематические почтовые открытки с изображением объектов культурного наследия города Москвы друзьям и близким в любую точку России.