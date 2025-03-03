Вышел трейлер романтической комедии «Море на двоих». Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ. Производством занималась «Кинокомпания Крупный План» и «Киношкола Без Границ» — первая в России киношкола для людей с инвалидностью. В фильме снимались Алексей Лукин («Макрон», «Казачок», «Ивановы-Ивановы»), Алина Дулова («Бедные смеются, богатые плачут»), Ян Цапник («Горько!», «Последний министр»), Мария Порошина («Ночной дозор», «Елки», «Склифосовский»), Раиса Рязанова («Москва слезам не верит», «Не родись красивой»), Евдокия Германова («За нас с вами», «Ваша честь»), Сергей Баталов («Облако-рай», «Коля – перекати поле»). Премьера состоится 7 марта в онлайн-кинотеатре KION.

«Море на двоих» — это добрая комедия об одном путешествии на юг, которое помогает двум абсолютно разным героям — карьеристу Максу и психологу социального центра Анне, которая передвигается на инвалидной коляске — понять друг друга и по-новому взглянуть на мир вокруг. Режиссер и автор сценария — Владимир Рудак, выпускник «Киношколы Без Границ». Рудак снял более десяти картин; его фильм «Ананас» получил приз председателя жюри Александра Велединского на Международном кинофестивале «Кино без барьеров», фильм был удостоен приза зрительских симпатий на фестивале «БЭФФ». Также картина стала участником фестиваля российского кино в Финляндии Kino Lokakuu и Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

Макс, добрый и легкомысленный парень, работает в социальном центре. Чтобы построить карьеру в Москве, Максу нужно проявить себя в качестве ответственного социального работника. Осталось немного потерпеть — и встречай, столица!

В центре он знакомится с Анной, психологом и спортсменкой, передвигающейся на инвалидной коляске. Максу дают задание сопроводить её на соревнования в Геленджик. Идея не впечатляет ни самодостаточную Анну, ни ленивого Макса. Но другого сопровождающего нет, и Макс нехотя соглашается. Совместное путешествие к морю, начавшееся с нелепых ссор и конфузов, обещает быть… романтичным!

«»Море на двоих» – это самая теплая и добрая картина, в которой я принимал участие. Главная мысль нашего фильма: любовь – это лучшее, что может случиться с человеком. Когда люди друг друга любят, происходит круговорот добра и света. Я благодарен этому проекту за знакомство с Володей Рудаком, который является автором сценария и режиссером. Работалось с ним прекрасно. Вообще, вся команда была замечательной. Мы много импровизировали, много смеялись и получали огромное удовольствие от совместного творчества. Поэтому и получилось такое светлое кино. А с Володей мы продолжаем по-дружески общаться и после завершения съемок, хоть и живем в разных городах», – говорит актёр Алексей Лукин.

«“Море на двоих” — это жизнеутверждающая история, в которой человек с инвалидностью не является героем в прямом смысле слова, его экранная жизнь не посвящена преодолению всевозможных тягот. Опираясь на свой опыт (передвигаюсь на инвалидной коляске уже более двадцати лет), я убежден, что некогда созданный кинематографический образ человека с инвалидностью должен быть кардинально изменен. Такой герой не должен вызывать жалость, демонстрировать свою слабость и беспомощность, постоянно находиться в неустанной борьбе с самим собой и своим положением. Как правило, такие картины насыщены усиленным драматизмом, показывая, что все существование человека с инвалидностью подвержено противостоянию, в котором не находится места обычным человеческим радостям. В настоящей жизни все обстоит иначе, люди с инвалидностью переживают полную гамму эмоций, в которой есть место не только горестям и переживаниям, но и победам, радости и юмору. Есть распространенный стереотип: персонаж с инвалидностью обязательно должен выздороветь, избавиться от недуга к финалу истории, иначе его жизнь не имеет смысла. В ней нет перспектив по причине его физической несостоятельности. Я, как режиссер с инвалидностью, прошедший богатый творческий опыт, хочу показать другую сторону социальной жизни», – рассказывает режиссер Владимир Рудак.