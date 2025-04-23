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В рамках ММКФ состоялась премьера документального фильма «Путь»

editor
By editor
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премьера фильма путь в кинотеатре октябрь
Фото © пресс-служба ММКФ

В кинотеатре «Октябрь» в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля состоялся премьерный показ документального фильма «Путь» режиссера Светланы Музыченко. Картина вошла во внеконкурсную программу «Свободная мысль», где представлены работы из России, Италии, Китая, Испании, Бразилии, Перу и Мексики. Фильм зрителям представила съемочная группа, а также герои самой картины – капитаны и члены экипажей атомных ледоколов.

«Наш фильм неслучайно называется «Путь» – мы хотели показать путь человечества, которое всегда мечтало покорить Арктику, дойти до самого края. Он про путь нашей страны через победы, через драмы, через открытия. И путь человека, который связал свою жизнь с Арктикой. А еще «Путь» про гордость за свою страну, за наш флот, за наших людей. Один из героев фильма говорит, что у нас самый большой ледокольный флот, что мы – первые в освоении Арктики, и нас уже абсолютно точно в этом не догнать. И это надо знать и этим надо гордиться!», – говорит режиссер Светлана Музыченко.

В фильме можно снова увидеть некоторых из героев документального сериала «Северный морской путь», созданного при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

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