Легендарный сериал «След» получит спин-офф

Пятый канал и холдинг «ТелеАльянс Медиа Групп» начали съемки спин-оффа популярного сериала «След. Новые легавые». В него войдет 16 эпизодов, которые посвящены майору Николаю Круглову.

По сценарию, пока в ФЭС готовятся отмечать 60-тилетний юбилей Круглова, майор выезжает на задание. Во время задержания преступников получает тяжелое ранение и впадает в кому молодой оперативник. Николай Петрович винит в этом себя и уходит в отставку. Он переезжает в родительский дом на берегу Волги. Но спокойной жизни не получается.

Юрий Харнас, автор сценария, креативный продюсер, режиссер-постановщик спин-оффа «След. Новые легавые»:

— Мы взяли всё самое лучшее, что есть в легендарном «Следе», и добавили новых персонажей. Будет больше драматургических поворотов. У актеров появилась возможность играть на контрасте – опыт и мудрость против молодости и азарта.

Напряженных моментов действительно будет много.

Владимир Ташлыков, исполнитель роли Николая Круглова в сериале «След»:

— Для меня съемки – значимое и яркое событие. Важно, что в этом проекте мои коллеги из ФЭС будут приходить на помощь в трудную минуту, выручать, мы будем вместе искать преступников. Так что пенсия отменяется! Сложившаяся в городе ситуация не дает ни секунды покоя. Старые друзья детства изменились. Круглову предстоит многие взаимоотношения пересмотреть, будут невосполнимые потери, которые и заставят Николая Петровича самостоятельно искать истину. Потому что слово «друг» для Круглова священно, как и для всех оперативников ФЭС.

Другом Круглова в сериале станет веймаранер Маршал. В жизни собаку зовут Космос. Для него это дебют в кино. Свою первую главную роль сыграет и актер Иван Хромов. Ему придется играть сразу двух персонажей, братьев-близнецов Стаса и Андрея.

Иван Хромов, исполнитель ролей Стаса и Андрея Щербаковых:

— Мои герои – полная противоположность друг друга. Один — «правильный» оперативник, а второй, несмотря на то что носит погоны, прикрывается законом и творит черные дела. Для меня важно, что я могу работать вместе с таким именитым актером, как Владимир Ташлыков. Он прекрасно держится в кадре, делится свои опытом с молодыми, направляет нас, рассказывает нюансы, о которых мы бы узнали только через много лет. Стараемся делать как он и играть профессионально. Я еще в детстве смотрел сериал «След», но тогда даже и не думал, что попаду в такое легендарное кино.

Помимо Ивана Хромова, молодых оперативников, тех самых «новых легавых», сыграют Юлия Ратайко и Юрий Сазонов.

Съемки спин-оффа сериала «След» пройдут в Тарусе. По сценарию это город Щукинск.

Юрий Харнас, автор сценария, креативный продюсер, режиссер-постановщик спин-оффа «След. Новые легавые»:

— Я приехал в этот город, вдохновился его красотой и в мыслях поселил своего любимого героя в домике на берегу. Красота и покой в провинциальном городе оказались только кажущимися. На самом деле тут разгулялись преступность и коррупция, поскольку ФЭС еще не добралась сюда. Именно Круглову и предстоит вернуть мир и порядок местным жителям.

В будущем вселенную сериала «След» планируется расширить. Появятся спин-оффы и с другими главными героями Федеральной Экспертной Службы в других регионах России.