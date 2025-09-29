Выставка Анны Деминой «Сны, что видят лишь ивы и птицы» открылась в клубном доме LUMIN

В апартаментах клубного дома LUMIN открылась персональная выставка художницы Анны Деминой, организованная в рамках партнерства Postrigay Gallery и девелоперской компании HUTTON.

Новая серия работ Анны Деминой — это исследование света и тишины: того мгновения, когда мир еще погружен в сон, а реальность медленно проступает из предрассветной дымки. Художница фокусируется на самом моменте проявления пейзажа, его рождении из утреннего тумана, создавая атмосферу спокойного пробуждения.

Ее полотна становятся медитативным пространством, где стирается грань между сном и явью. Через мягкие, дымчатые тона и сложные световые переходы Анне Деминой удается зафиксировать неуловимое, приглашая зрителя стать свидетелем тихого таинства — рождения нового дня, запечатленного в красках.

На выставке представлено более сорока произведений из новой серии художницы, которые бережно интегрируются в жилое пространство апартаментов премиум-класса. Благодаря этой архитектурной концепции, пространства LUMIN наполнены преображенным естественным светом — именно тем, что является главным героем и вдохновением для новой серии картин Анны Деминой. Такой кураторский подход позволит гостям не просто увидеть искусство в стерильной музейной обстановке, а прожить всю силу соединения живописи и архитектуры, ощутив, как работы художницы, наполненные воздухом и светом, ведут диалог с панорамными видами на город и самим духом эксклюзивного пространства, спрятанного от внешнего мира в эпицентре жизни Москвы.

«Хочу, чтобы представленные на выставке пейзажи, переносили зрителя в новый, при этом знакомый мир, чтобы было ощущение припоминания, сна о забытом месте, которое вдруг всплывает в памяти, но не может приобрести четких очертаний. Я работаю с темой покоя, переношу фокус с изображения конкретного места, на ощущение от него. Как дать зрителю почувствовать, что есть место, где самый нежный летний вечер может продолжаться, где нет шума дорог и беспокойства о нынешнем и будущем? Остановитесь, побудьте с пейзажем один на один, загляните вдаль, что вы увидите? Будет ли это место, откуда мы пришли, или это место, куда мы только стремимся?», — дополняет Анна Демина.