Гиды Музея Победы познакомили москвичей с памятниками и мемориалами на Поклонной горе

В честь Всемирного дня туризма Музей Победы организовал бесплатные экскурсии по Поклонной горе. Москвичей и гостей столицы познакомили с историей памятного места и достопримечательностями мемориального комплекса.

«В сопровождении профессионального гида Музея Победы гости отправились в познавательное путешествие по одному из крупнейших мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной, — по Парку Победы. Участники экскурсий посетили 25 объектов музейно-паркового комплекса: многочисленные монументы, среди которых – самый высокий памятник в России – «Монумент Победы», памятники пропавшим без вести, героям Первой мировой войны, солдатам стран-участниц антигитлеровской коалиции и другие. Экскурсанты увидели памятные стелы фронтам и флотам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и Мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы», — отметили в Музее Победы.

«Мы всей семьей прошли огромную территорию парка, узнали очень много нового. У нас был очень интересный экскурсовод, невозможно было оторваться от его рассказа», — поделилась участница программы семейного отдыха из г. Одинцово Валерия Пыхтина.