«Евразия» подвела итоги Международного инклюзивного форума креативных индустрий

В Москве завершился Международный инклюзивный форум креативных индустрий (МИФКИ), организованный АНО «Евразия» и фондом «Семейная в помощь».

Как заявила на церемонии закрытия художественный руководитель проекта заслуженная артистка России, народная артистка Дагестана певица Жасмин: «Форум МИФКИ стал местом, где зажглось настоящее созвездие талантов. Я видела, как все эти дни ребята из разных стран обменивались улыбками, как они поддерживали друг друга за кулисами. Это и есть та самая магия искусства, которая стирает все границы».

Форум, проходивший с 26 по 29 сентября, собрал около тысячи участников из России (в том числе ДНР и ЛНР), Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Абхазии и Грузии. Это дети и молодые люди от 10 до 35 лет с инвалидностью и ОВЗ, а также нейротипичные ребята, педагоги и эксперты в сфере инклюзии.

Амбассадорами форума стали певец, музыкант, поэт, актёр и телеведущий Родион Газманов; заслуженная артистка России, актриса театра и кино, кинорежиссёр и телеведущая Оксана Сташенко; другие общественные и культурные деятели. В деловой программе МИФКИ приняли участие: певица Диана Гурцкая, российская актриса театра, кино и телевидения Елена Борщева, российский актер, мастер боевых искусств Владислав Демин, режиссер и продюсер, основатель онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс» Николай Данн, член Союза художников России художник Иван Галаничев.

Участники форума побывали на мастер-классах, творческих встречах, кинопоказах и экскурсиях, посмотрели спектакль «Буратино и золотой ключик». Кульминацией стал финальный концерт, где на одной сцене выступили профессиональные артисты и юные таланты.

Ярким моментом закрытия форума стало выступление дочери певицы Жасмин. Маргарита Шоу исполнила песню о дружбе, написанную специально для МИФКИ, и призналась: «Здесь мы все чувствуем себя одной большой семьёй».

В церемонии закрытия принял участие народный артист России, композитор и музыкальный наставник спектакля «Буратино и золотой ключик» Алексей Рыбников. Он поблагодарил участников и отметил, что считает настоящим счастьем видеть, как дети выбирают его музыку и исполняют её. По словам маэстро, это только начало большого пути, и очень важно ставить перед собой высокие цели и стремиться к их достижению.

Спектакль «Буратино и золотой ключик», представленный на закрытии форума, стал результатом совместной работы творческой команды певицы Жасмин и благотворительного фонда «Семейная в помощь» (инклюзивная студия «Сны Алисы»).

МИФКИ стал первым международным проектом такого масштаба, где инклюзивное искусство и творчество представлены не как исключение, а как равноправная часть культурного процесса.

Миссия форума — создание единого инклюзивного пространства стран Евразии и расширение межкультурных связей.

«Евразия» уже объявила о планах по созданию специализированных Центров инклюзивной культуры для особенных детей в России и других странах. Это будет новым этапом развития инклюзивной среды на евразийском пространстве.