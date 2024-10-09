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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Выставка «Архитектура говорит. К 90-летию Музея архитектуры имени Щусева» пройдет при поддержке ВТБ

editor
By editor
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музей архитектуры

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева представляет выставку «Архитектура говорит», генеральным спонсором которой выступил ВТБ.

«Музей за последнее время сделал несколько великолепных выставок. ВТБ поддержал две из них – посвященные ярким архитекторам 20 века Константину Мельникову и Алексею Щусеву. В этот раз экспозиция позволяет познакомиться с наследием архитектуры всеобъемлюще, и традиционно будет интересна не только профильному сообществу, но и широкой аудитории. Ведь архитектура – это искусство, которое, пожалуй, ближе всего к человеку и буквально окружает всех нас, создает гармоничную, комфортную среду для жизни», – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Выставочный проект знакомит зрителя с многогранным миром архитектуры, представляя всю широту музейной коллекции. За 90 лет коллекция пополнялась экспонатами самого разного характера: от главного инструмента архитектора – карандаша – до авторских моделей зданий. Это позволило музею сформировать разные подходы к представлению архитектуры.

Экспозиция организована таким образом, чтобы посетители могли изучить архитектуру как искусство и науку с разных ракурсов. Каждый из разделов покажет ее как идею, как материал, как стиль, как тип, как город, как интерьер, как объект рисования и фотосъёмки. Всего будет представлено более 400 предметов из фондов музея.

На выставке «Архитектура говорит» предметы музейной коллекции впервые за долгое время рассказывают не об одной теме, посвящённой отдельному мастеру, событию или архитектурному явлению, а об архитектуре в целом.

Социальная ответственность – одно из важных направлений работы ВТБ на протяжении многих лет. В рамках программы «Культурная страна» банк активно сотрудничает с множеством ключевых культурных учреждений страны, поддерживая их проекты. ВТБ реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры.

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