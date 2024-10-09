Масштабную сагу Юрия Быкова «Лихие» о 90-х в России покажут в режиме «онлайн»

Режиссером-постановщиком проекта выступил Юрий Быков, который возвращается к сериальной форме вместе с командой, создавшей 10 лет назад культовый сериал «Метод». Оператор-постановщик «Лихих» – Глеб Вавилов, автор сценария – Олег Маловичко, продюсеры – Александр Цекало, Иван Самохвалов, Олег Маловичко.

Криминальная сага «Лихие», основанная на реальных событиях, рассказывает историю о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. История разворачивается в трех временах – начале и конце 90-х и в наши дни. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых мы увидим целую эпоху в ее жестокости и великолепии, с ее надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями.

Юрий Быков, режиссер-постановщик:

«Как любой режиссер, я очень волнуюсь перед премьерой. Три года жизни были отданы этому гигантскому проекту. «Лихие» — огромный труд большого количества талантливых людей. Артистов, группы, продюсеров, сценариста, режиссера. Надеюсь, зрителю будет интересно так же, как и создателям, пройти этот длинный, сложный и увлекательный путь с нашими героями».

В «Лихих» Артем Быстров исполнил роль Павла Лиховцева, егеря, ради семьи вынужденно ставшего киллером. Его жену сыграла Елена Николаева, а их сына Женьку, помогающего отцу в его новом деле – сразу три актера: Егор Кенжаметов (Женя в 90-е), Савелий Кудряшов (Женя в детстве) и Евгений Ткачук (Женя в наши дни). Три актрисы также исполнили роль возлюбленной Жени – Лизы: Анна Завтур, Александра Бабаскина и Полина Максимова.

Артем Быстров, актер:

«Лихие» — это история про семью, про становление семьи в определенных обстоятельствах. Про среду, которая вынуждает людей совершать определенные поступки. Про отсутствие выбора. Но в первую очередь про семью, которая распадается, и герои пытаются ее воссоединить. На что будет готов мой герой Павел Лиховцев ради семьи — вы увидите уже в первой серии».

Павел с Женькой вступают в крупнейшую в мире ОПГ, устанавливающую власть не только на Дальнем Востоке, но и по всей России. Участников группировок сыграли: Филипп Янковский, Артур Иванов, Александр Голубев, Кирилл Полухин, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юрий Быков.

Всего в съемках приняло участие более 300 актеров, среди которых: Аскар и Ансар Ильясовы, Вадим Филипченков, Глеб Кулаков, Максим Карушев, Евгений Харитонов, Сергей Уманов, Гела Месхи, Марина Васильева, Анна Котова, Федор Федосеев, Василий Копейкин, Даня Киселев, Владимир Гарцунов и многие другие.

Съемки сериала «Лихие» проходили в Москве и Карелии и преодолели отметку в более чем 100 смен. Для съемок в Карелии были выбраны локации в Петрозаводске, Кондопожском и Сортавальском районах. Экспедиция продлилась больше двух месяцев. Природа и инфраструктура региона помогли воссоздать образы Хабаровского края – места действия этой истории.

Фото – онлайн-кинотеатры Okko и START