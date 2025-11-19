Выставка «Драматургия города» Ивана Полиенко открылась в Российской академии художеств

Российская академия художеств представляет юбилейную выставку произведений заслуженного художника РФ и академика РАХ Ивана Алексеевича Полиенко «Драматургия города». Ретроспективная экспозиция, развернутая в анфиладе академических залов, продемонстрирует более семидесяти живописных полотен и графических листов, посвященных Москве и её окрестностям.

Искусство верного последователя и достойного продолжателя традиций московской школы живописи отличается сочетанием строгости композиционного построения и резких светотеневых контрастов с глубокой проработкой пластической живописной составляющей. С самого начала творческого пути автору были присущи чувство меры и сдержанность в выборе художественных приемов. Тонкий колорист, мастер нюансированной цветовой гаммы, как истинный мыслитель, образные средства он использует взвешенно и обдуманно. Это наполняет полотна особо достоверным и глубоким содержанием, отражает плоды размышлений и переживаний. Художник нередко использует различные импрессионистические приемы, воплощая традицию «пейзажа настроения».

Наиболее остро и глубоко своеобразие творческого почерка и мировосприятия мастера раскрывается в образах столицы, которой Иван Полиенко посвятил всё своё творчество. Городские пейзажи, созданные живописцем, — это духовное пространство, в котором найдется место и одинокой личности отшельника, и беззаботной натуре, философу и художнику, умам пытливым и праздным. Работая над произведением, мастер размышляет о смысле бытия, о времени, о далеком и близком, о себе. Он не просто пишет виды Москвы, он показывает зрителям, что у этого города есть своя драма. Его большей частью безлюдные пейзажи – это предчувствия чего-то еще не свершившегося, таинственного, передача человеческого одиночества, которое бытует среди зданий, в проулках, в улицах. При всей внутренней масштабности, монументальной обобщенности они подобны бессюжетным сценическим действам, в которые зритель, благодаря воображению и интуиции, волен ввести собственных персонажей.

Сила поэтического видения автора – в умении смотреть с высокой точки. Охватывая взором основное, он освобождает мир своих полотен от всего суетного и второстепенного – в живописи Ивана Алексеевича звучит пульс города. Экспозиция раскрывает все грани одной из важнейших художественных тем его произведений, а также знакомит столичного зрителя с менее известной стороной его творчества – графическими набросками, неотъемлемой составляющей работы любого художника.

Иван Алексеевич Полиенко родился в 1950 году в поселке Деденево Дмитровского района Московской области. В 1974 году окончил Московское государственное художественное училище памяти 1905 года, в 1982 году — Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова, где учился в театральной мастерской М.М. Курилко-Рюмина. С 1985 года является членом Союза художников СССР, с 1990 года – член Товарищества Московских живописцев. Ведёт активную педагогическую деятельность: с 1999 года — профессор, а с 2004 – художественный руководитель мастерской живописи факультета изобразительного искусства Государственной специализированной академии искусств (ГСАИ).

В настоящее время — профессор кафедры живописи и композиции МГАХИ им. В.И. Сурикова при РАХ. За серию работ, посвященных столице, стал лауреатом премии г. Москвы 2002 года и премии имени П.П.Кончаловского 2008 года, также награжден медалями «В память 850-летия Москвы» и МСХ за заслуги в развитии изобразительного искусства. Российская академия художеств отметила вклад мастера в искусство Дипломом, Серебряной медалью РАХ, Золотой медалью РАХ и Медалью «За заслуги перед Академией».