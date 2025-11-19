Оплата публикаций

Выставка «Драматургия города» Ивана Полиенко открылась в Российской академии художеств

Иван Полиенко. Кутузовский проспект. 2008 г. Холст масло. 100х140. Волжская картинная галерея
Иван Полиенко. Кутузовский проспект. 2008 г. Холст масло. 100х140. Волжская картинная галерея

Российская академия художеств представляет юбилейную выставку произведений заслуженного художника РФ и академика РАХ Ивана Алексеевича Полиенко «Драматургия города». Ретроспективная экспозиция, развернутая в анфиладе академических залов, продемонстрирует более семидесяти живописных полотен и графических листов, посвященных Москве и её окрестностям.

Искусство верного последователя и достойного продолжателя традиций московской школы живописи отличается сочетанием строгости композиционного построения и резких светотеневых контрастов с глубокой проработкой пластической живописной составляющей. С самого начала творческого пути автору были присущи чувство меры и сдержанность в выборе художественных приемов. Тонкий колорист, мастер нюансированной цветовой гаммы, как истинный мыслитель, образные средства он использует взвешенно и обдуманно. Это наполняет полотна особо достоверным и глубоким содержанием, отражает плоды размышлений и переживаний. Художник нередко использует различные импрессионистические приемы, воплощая традицию «пейзажа настроения».

Наиболее остро и глубоко своеобразие творческого почерка и мировосприятия мастера раскрывается в образах столицы, которой Иван Полиенко посвятил всё своё творчество. Городские пейзажи, созданные живописцем, — это духовное пространство, в котором найдется место и одинокой личности отшельника, и беззаботной натуре, философу и художнику, умам пытливым и праздным. Работая над произведением, мастер размышляет о смысле бытия, о времени, о далеком и близком, о себе. Он не просто пишет виды Москвы, он показывает зрителям, что у этого города есть своя драма. Его большей частью безлюдные пейзажи – это предчувствия чего-то еще не свершившегося, таинственного, передача человеческого одиночества, которое бытует среди зданий, в проулках, в улицах. При всей внутренней масштабности, монументальной обобщенности они подобны бессюжетным сценическим действам, в которые зритель, благодаря воображению и интуиции, волен ввести собственных персонажей.

Сила поэтического видения автора – в умении смотреть с высокой точки. Охватывая взором основное, он освобождает мир своих полотен от всего суетного и второстепенного – в живописи Ивана Алексеевича звучит пульс города. Экспозиция раскрывает все грани одной из важнейших художественных тем его произведений, а также знакомит столичного зрителя с менее известной стороной его творчества – графическими набросками, неотъемлемой составляющей работы любого художника.

Иван Алексеевич Полиенко родился в 1950 году в поселке Деденево Дмитровского района Московской области. В 1974 году окончил Московское государственное художественное училище памяти 1905 года, в 1982 году — Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова, где учился в театральной мастерской М.М. Курилко-Рюмина. С 1985 года является членом Союза художников СССР, с 1990 года – член Товарищества Московских живописцев. Ведёт активную педагогическую деятельность: с 1999 года — профессор, а с 2004 – художественный руководитель мастерской живописи факультета изобразительного искусства Государственной специализированной академии искусств (ГСАИ).

В настоящее время — профессор кафедры живописи и композиции МГАХИ им. В.И. Сурикова при РАХ. За серию работ, посвященных столице, стал лауреатом премии г. Москвы 2002 года и премии имени П.П.Кончаловского 2008 года, также награжден медалями «В память 850-летия Москвы» и МСХ за заслуги в развитии изобразительного искусства. Российская академия художеств отметила вклад мастера в искусство Дипломом, Серебряной медалью РАХ, Золотой медалью РАХ и Медалью «За заслуги перед Академией».

Иван Полиенко. Тверская утром. 2000 г. Холст масло. Собственность автора
Иван Полиенко. Тверская утром. 2000 г. Холст масло. Собственность автора
Иван Полиенко. Автопортрет на фоне картины. 2005-2006 г. Холст масло. 165х185. Собственность автора
Иван Полиенко. Автопортрет на фоне картины. 2005-2006 г. Холст масло. 165х185. Собственность автора
Иван Полиенко. Дом Пашкова. Ок. 1995. Холст, масло. Собственность автора
Иван Полиенко. Дом Пашкова. Ок. 1995. Холст, масло. Собственность автора
Иван Полиенко. Женский портрет. 2001 г. Холст масло. 150х185. Волжская картинная галерея
Иван Полиенко. Женский портрет. 2001 г. Холст масло. 150х185. Волжская картинная галерея
Иван Полиенко. Новый Арбат. 2008 г. Холст масло. 143х185. Волжская картинная галерея
Иван Полиенко. Новый Арбат. 2008 г. Холст масло. 143х185. Волжская картинная галерея
Иван Полиенко. Палиха ночью. 2003. Холст, масло. Собственность автора
Иван Полиенко. Палиха ночью. 2003. Холст, масло. Собственность автора
Иван Полиенко. Тверская улица. 1998 г. Холст масло. 150х185. Волжская картинная галерея
Иван Полиенко. Тверская улица. 1998 г. Холст масло. 150х185. Волжская картинная галерея
