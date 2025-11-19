Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваМузей-заповедник «Царское Село» представил шедевры из коллекции в Москве

Музей-заповедник «Царское Село» представил шедевры из коллекции в Москве

T1
By T1
104
Секретер настольный. ПГФ, фирма «Англ. магазин». По проекту И.Монигетти. 1862. ЕД-159-IV
Секретер настольный. ПГФ, фирма «Англ. магазин». По проекту И.Монигетти. 1862. ЕД-159-IV

Государственный Исторический музей принимает выставку «Сокровища императорских резиденций. Царское Село». Представительная выставка размещена в Выставочном комплексе музея.

Такое важное событие ознаменовалось не только показом предметов из постоянной экспозиции, но и экспонатов из разных коллекций самого Царского Села. Изделия из фарфора, подарки императорам, предметы из Янтарной комнаты, экипажи, декоративно-прикладное искусство, живопись можно увидеть на выставке до середины апреля следующего года.

Так, например, москвичи и все гости столицы могут полюбоваться картинами Ивана Айвазовского, Гверчинно, Никколо Берреттони, портретами Петра I, Елизаветы Петровны. Впервые в Москву привезена работа Карла Брюллова «Дафнис и Хлоя».

Восточное искусство представлено изделиями из камня, шёлка, расписных китайских и японских сервизов. Особое внимание стоит уделить «Рафаэлевскому» сервизу, заказанному императором Александром III специально для Царского Села. Художественное решение каждого предмета обусловлено знаменитыми росписями Лоджий Рафаэля в Ватиканском дворце.

Оригинальная Янтарная комната была утрачена в годы Великой Отечественной войны, но, к счастью, сохранились небольшого размера предметы, выполненные из янтаря (коллекция была вывезена в эвакуацию). Отдельные предметы коллекции тоже можно увидеть на выставке.

Марина АБРАМОВА

Предыдущая статья
Выставка «Драматургия города» Ивана Полиенко открылась в Российской академии художеств
Следующая статья
Московские музеи стали лидерами по заявкам на развитие инклюзии

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru