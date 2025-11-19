Музей-заповедник «Царское Село» представил шедевры из коллекции в Москве

Государственный Исторический музей принимает выставку «Сокровища императорских резиденций. Царское Село». Представительная выставка размещена в Выставочном комплексе музея.

Такое важное событие ознаменовалось не только показом предметов из постоянной экспозиции, но и экспонатов из разных коллекций самого Царского Села. Изделия из фарфора, подарки императорам, предметы из Янтарной комнаты, экипажи, декоративно-прикладное искусство, живопись можно увидеть на выставке до середины апреля следующего года.

Так, например, москвичи и все гости столицы могут полюбоваться картинами Ивана Айвазовского, Гверчинно, Никколо Берреттони, портретами Петра I, Елизаветы Петровны. Впервые в Москву привезена работа Карла Брюллова «Дафнис и Хлоя».

Восточное искусство представлено изделиями из камня, шёлка, расписных китайских и японских сервизов. Особое внимание стоит уделить «Рафаэлевскому» сервизу, заказанному императором Александром III специально для Царского Села. Художественное решение каждого предмета обусловлено знаменитыми росписями Лоджий Рафаэля в Ватиканском дворце.

Оригинальная Янтарная комната была утрачена в годы Великой Отечественной войны, но, к счастью, сохранились небольшого размера предметы, выполненные из янтаря (коллекция была вывезена в эвакуацию). Отдельные предметы коллекции тоже можно увидеть на выставке.

Марина АБРАМОВА